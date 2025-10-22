سالاد را باید چه موقع بخوریم؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، به این باور چنین پاسخ داد: به طور کلی، در صورتی که فرد دچار بیماریهای خاص گوارشی مانند گاستریت (ورم معده)، زخمهای دستگاه گوارش، رفلاکس معده به مری و یا اختلالات مشابه نباشد، مصرف سبزیجات و سالاد پیش از غذا، همزمان با غذا یا پس از آن، مشکلی برای دستگاه گوارش ایجاد نخواهد کرد.
اما در افرادی که دارای مشکلات زمینهای گوارشی هستند، مصرف فیبر بالا (مانند آنچه در سبزیجات خام وجود دارد) میتواند به دلیل کُند کردن حرکات دستگاه گوارش، علائمی مانند نفخ، درد شکمی یا سنگینی معده را تشدید کند.
در نتیجه، مصرف سالاد و سبزیجات برای افراد سالم نه تنها مشکلی ایجاد نمیکند، بلکه به دلیل داشتن فیبر، ویتامینها و آنتیاکسیدانها، بخشی مهم از یک رژیم غذایی سالم محسوب میشود.
توصیه میشود افرادی که بیماریهای گوارشی دارند، در مورد نوع، مقدار و زمان مصرف سبزیجات با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنند.
نظر شما