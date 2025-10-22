سرهنگ هادی حسن‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز توجه به امر تربیت و موضوعات پرورشی برای دانش‌آموزان یکی از اولویت‌های عملکردی بسیج در نواحی دانش‌آموزی است و در این راستا، بسیج در کنار مجموعه آموزش و پرورش سالانه برنامه‌های متنوعی را هدف‌گذاری و اجرا می‌کند.

وی افزود: در همین راستا، ناحیه مقاومت بسیج گرمه با همکاری آموزش و پرورش، ۸۸ نفر از دانش‌آموزان را به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام کرده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرمه تصریح کرد: دانش‌آموزان اعزامی در قالب اردوی فرهنگی تربیتی «راهیان نور»، طی شش روز از بیش از ۱۰ یادمان دفاع مقدس در مناطق مختلف استان خوزستان بازدید خواهند کرد.

سرهنگ حسن‌دوست ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این اردو از دو مقطع تحصیلی متوسطه اول و دوم هستند که در این مرحله، دانش‌آموزان دختر توفیق حضور در این سفر معنوی را یافته‌اند.

وی هدف از برگزاری اردوهای راهیان نور را آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه انقلابی و رشد مؤلفه‌های پرورشی عنوان کرد.