قمصری: اردوی راهیان نور اصحاب رسانه بستری برای تعمیق فرهنگ ایثار است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قمصری، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری اردوی راهیان نور اصحاب رسانه استان تهران اظهار کرد: این اردو با هدف ترویج و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت، بیستم آذرماه با حضور اصحاب رسانه از شهرستان‌های مختلف استان تهران به مقصد استان خوزستان و یادمان‌های شهدای دفاع مقدس برگزار شد.

وی افزود: در این اردوی سه تا چهار روزه، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان تهران از مناطق عملیاتی فتح‌المبین، فکه، کانال کمیل و حنظله، منطقه عملیاتی چذابه، یادمان شهدای علقمه مربوط به عملیات کربلای چهار و همچنین معراج شهدای اهواز بازدید کردند.

رئیس بسیج رسانه استان تهران با بیان اینکه برنامه‌های این اردو به‌صورت منظم و هدفمند طراحی و اجرا شد، تصریح کرد: اجرای این برنامه‌ها موجب شد تا اصحاب رسانه بتوانند به‌طور عمیق با مفاهیم و معارف فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند و محتوای ارزشمندی را برای بهره‌گیری در تولیدات رسانه‌ای آینده خود فراهم آورند.

قمصری ادامه داد: یکی از محورهای مهم این اردو، فراهم‌سازی بستر مناسب برای بهره‌برداری رسانه‌ای در طول یک‌سال آینده در مجموعه بسیج رسانه و سایر رسانه‌های استان تهران بود که خوشبختانه این هدف به‌خوبی محقق شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم دستاوردهای این اردو در سال پیش‌رو به‌صورت مستمر در فعالیت‌های رسانه‌ای استان تهران نمود پیدا کند و شاهد تولید آثار اثرگذار و ماندگار در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشیم.