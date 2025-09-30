سرهنگ هادی حسن دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا بیان کرد: به فرموده مقام معظم رهبری، زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و ضروری است انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل نوجوان و جوان توسط سازمان‌ها و متولیان فرهنگی مورد اهتمام جدی قرار گیرد.

وی افزود: یکی از برنامه‌های مهم ناحیه مقاومت بسیج گرمه در هفته دفاع مقدس امسال، در کنار سایر برنامه‌های متنوع، برگزاری روایت‌گری از رشادت‌های دلیرمردان جبهه‌های جنگ تحمیلی برای دانش‌آموزان با مشارکت آموزش و پرورش شهرستان گرمه بود.

فرمانده ناحیه مقاومت گرمه تصریح کرد: هشت رزمنده دفاع مقدس به عنوان روایت‌گر انتخاب شدند و در بیست مدرسه شهرستان حضور یافتند تا بیش از ۴ هزار دانش‌آموز دختر و پسر با مطالب ناب و گنجینه‌های جنگ هشت ساله آشنا شوند.

سرهنگ حسین دوست بیان کرد: این برنامه، فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان در دفاع مقدس فراهم کرد.