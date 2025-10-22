حسن خمیسآبادی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور در خصوص این دستاورد نوین در کشور به خبرنگار مهر گفت: با تلاش پژوهشگران داخلی، کیت تشخیص اوره در خوراک دام طراحی و ساخته شده است که میتواند نقش مهمی در ارتقای سلامت دام، اقتصاد صنعت خوراک کشور و صرفهجویی ارزی ایفا کند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بازار نهادههای دامی ادامه داد: کنجالهها از مهمترین اجزای جیره غذایی دام و طیور است و میزان پروتئین موجود در آنها، تعیینکننده کیفیت و ارزش اقتصادی این مواد غذایی است. متأسفانه در برخی موارد برای افزایش ظاهری درصد پروتئین، از افزودن اوره به کنجالهها سوءاستفاده میشود.
وی افزود: این امر علاوه بر ایجاد خطرات بالقوه برای سلامت دام، موجب زیان اقتصادی سنگینی برای دامداران و در کلان آن برای اقتصاد کشور میشود.
به گفته رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، روشهای مرسوم آزمایشگاهی از جمله روش کجلدال، هرچند برای تعیین پروتئین بهکار میروند، اما قادر به تشخیص دقیق و سریع تقلب ناشی از افزودن اوره نیستند. از اینرو، پژوهشگران این مؤسسه موفق به ساخت این نوع کیت شدند که میتواند در محل فارم یا کارخانه، تنها با چند دقیقه زمان و بدون نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی پیچیده، وجود اوره را تشخیص دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، کجلدال یک فرآیند شیمیایی است که برای تعیین محتوای نیتروژن در یک نمونه استفاده میشود و سپس برای تخمین محتوای پروتئین استفاده میشود، زیرا پروتئینها در درجه اول از نیتروژن تشکیل شدهاند.
این مسئول دولتی در ادامه سخنان خود، افزود: این کیت علاوه بر تشخیص کیفی، قادر است با کمک یک نرمافزار موبایلی و آنالیز تصویری، مقدار دقیق اوره در خوراک را نیز مشخص کند. از ویژگیهای بارز آن میتوان به سهولت کاربری، سرعت بالا، قیمت تمامشده پایین و قابلیت حمل آسان اشاره کرد.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور تأکید کرد: این دستاورد میتواند از مسمومیتهای احتمالی دام جلوگیری کند، تقلبهای موجود در بازار نهادههای دامی را آشکار کند و زیانهای اقتصادی ناشی از آن را به حداقل برساند.
خمیسآبادی در پایان اظهار کرد: توسعه و تجاریسازی این کیت، گامی ارزشمند در راستای خودکفایی علمی و فناورانه کشور است و مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور همچنان مصمم است تا با اتکا به توان محققان خود، نیازهای اساسی صنعت دام و طیور را بر پایه دانش بومی برطرف کند.
