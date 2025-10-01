پرورش دام سبک در اقتصاد و تامین امنیت ملی کشور تاثیر بسزایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که گوشت قرمز در کشور به کالایی لوکس تبدیل شده و بیشتر خانوارها توان خرید ماهانه آن را ندارند. امروز هر کیلو گرم گوشت گوسفندی بین ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود و این عدد برای گوشت گوساله بین ۸۵۰ تا ۹۵۰ هزار تومان است.
نادر پاپی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با تأکید بر اهمیت راهبردی پرورش دام سبک در ایران برای تامین گوشت با قیمت مناسب در بازار، گفت: جمعیت دام سبک کشور در سال ۱۴۰۲ شامل بیش از ۴۹ میلیون رأس گوسفند و ۱۶ میلیون رأس بز بوده است که حدود ۴۵ درصد گوشت قرمز کشور را تأمین میکنند.
وی با بیان اینکه پرورش گوسفند و بز فقط یک فعالیت اقتصادی نیست، افزود: این حرفه معیشت ۲.۸ میلیون نفر بهویژه عشایر و روستاییان را تأمین میکند و حضور ایلات در مناطق مرزی بهعنوان نوعی پدافند غیرعامل به کاهش هزینههای امنیتی کشور کمک میکند. بنابراین، این بخش هم در حوزه امنیت غذایی و هم در ثبات اجتماعی و امنیت ملی جایگاه ویژهای دارد.
این محقق در ادامه به چالشهای متعدد این حوزه اشاره و اظهار کرد: از نظر فنی، پایین بودن نرخ رشد دام، تولید اندک شیر، تلفات بالای بره و بزغالهها و تمرکز صرف بر تولید گوشت از مهمترین مشکلات هستند. در بعد اقتصادی و مدیریتی نیز نوسانات شدید قیمت نهادهها، حضور واسطههای متعدد در بازار، نبود نظام قیمتگذاری استاندارد، کاهش علاقه نسل جوان به دامداری و تعدد نهادهای تصمیمگیر، از موانع اصلی توسعه پرورش دام سبک در کشور به شمار میرود.
وی همچنین با اشاره به روند افزایش واحدهای صنعتی پرورش دام گفت: اگرچه این واحدها مزایایی همچون تولید متمرکز و بهبود مدیریت دارند، اما به دلیل نیاز به سرمایهگذاری سنگین، وابستگی شدید به واردات خوراک و کاهش نقش روستاییان در تولید، میتوانند پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشند.
به گفته عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی، برای برونرفت از مشکلات موجود باید مجموعهای از اقدامات همزمان و هماهنگ صورت گیرد.
وی در اینباره توضیح داد: تدوین یک برنامه جامع اصلاح نژادی دامهای بومی، ارتقای آموزشهای علمی برای دامداران، کاهش وابستگی به واردات خوراک دامی از طریق بهرهگیری از پسماندهای کشاورزی، ایجاد مدیریت یکپارچه و تعیین یک متولی واحد برای بخش دام سبک از جمله راهکارهای ضروری است. همچنین حمایت ویژه از دامداران خردهپا و تقویت نقش تعاونیها میتواند به افزایش بهرهوری و پایداری این بخش کمک کند.
پاپی در پایان تاکید کرد: پرورش گوسفند و بز در ایران تنها یک فعالیت تولیدی نیست، بلکه نقشی کلیدی در امنیت غذایی، ثبات اجتماعی و حتی امنیت ملی ایفا میکند. استمرار و پایداری این حرفه نیازمند اصلاحات ساختاری، حمایتهای هدفمند و توجه ویژه به ظرفیتهای بومی کشور است.
