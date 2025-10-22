«عاتقه» از جشنواره حقوق بشر برزیل جایزه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «عاتقه» محصول بنیاد فرهنگی روایت فتح به کارگردانی مسعود دهنوی در ادامه اکرانهای ملی و بینالمللی خود موفق به کسب جایزه ویژه هیئت داوران از هجدهمین جشنواره بین المللی حقوق بشر ENTRETODOS برزیل شد.
جشنواره ENTRETODOS رویدادی رقابتی برای فیلمهای کوتاه است که به موضوعات مرتبط با حقوق بشر و شهروندی میپردازد. این جشنواره از خلال موضوعاتی که به بنیادیترین و روزمرهترین پایههای جامعه و فردیت ما نفوذ میکنند، بر گوناگونی و چندصدایی حقوق بشر تأکید میکند. فیلمهای راه یافته به هجدهمین دوره این جشنواره در ۶ پنل مختلف به رقابت پرداختند و مستند کوتاه «عاتقه» موفق به کسب جایزه هیئت داوران از پنل ۲ (در خیابان، در مسیر، در میان گردباد) این جشنواره شد. این برنامه مجموعهای از فیلمها را گرد هم میآورد که به زندگی در فضای عمومی و حرکت انسان در دل آشوب میپردازند. از خلال روایتهایی شاعرانه و تأثیرگذار، این بخش به مقاومت، مواجهه و زیبایی زندگی روزمره ادای احترام میکند.
مستند کوتاه «عاتقه» پیش از این در چهلمین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران، هجدهمین جشنواره فیلم مستند «سینماحقیقت»، شانزدهمین جشنواره فیلم مهاجران اسلوونی و دوازدهمین جشنواره فیلم مستند و تجربی ARKIPEL جاکارتا حضور داشته است و جوایز بهترین فیلم مستند کوتاه بیست و ششمین جشنواره فیلم لوکانیا ایتالیا و بهترین فیلم بخش فراصد جشنواره ۱۰۰ را کسب کرده است.
«عاتقه» روایت زندگی زنی است که در یک شهر کوچک مرزی لبنان به نام عیتالشعب زندگی میکند. مردم شهر به خاطر بمبارانهای فسفری و توپخانهای شهر را تخلیه کردهاند اما عاتقه که یک زن غیرنظامی است، خانهاش را ترک نکرده و در آن جا مانده تا به نیروهای مردمی روحیه بدهد و کمک کند.
عوامل این مستند عبارتند از تهیهکننده و کارگردان: مسعود دهنوی، تصویربردار: مجتبی عمارلو، تدوین: بابک حیدری، طراحی و ترکیب صدا: محمدحسین ابراهیمی، اصلاح رنگ و نور: محمد مرادی، طراحی نشان و پوستر: محمد اسفندیاری، مدیر امور بینالملل: سامیه طاهری.
مجموعه دریچه سینما، مسئولیت پخش بین المللی فیلم را به عهده دارند.
