به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه گذر غرب تنگک‌ها اظهار کرد: باید در راستای تسریع در رفع معارضات ملکی پروژه گذر غرب تنگک‌ها اقدامات اساسی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: موضوع مربوط به ستاد کل نیروهای مسلح در اولین فرصت پیگیری و رفع خواهد شد تا این طرح که از نظر اهمیت در سطح پروژه‌های ملی و استانی قرار دارد، هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ضمن قدردانی از تلاش‌های شهردار و مجموعه شهرداری بوشهر در اجرای این طرح، نقش پدافندی و رفاهی گذر غرب تنگک‌ها را برای ساکنان مناطق جنوبی شهر بسیار حائز اهمیت دانست.

تقویت زیرساخت‌های شهری محلات جنوبی

شهردار بوشهر نیز با اشاره به اهمیت این طرح در تسهیل تردد و تقویت زیرساخت‌های شهری محلات جنوبی گفت: این گذر با ویژگی‌های پدافندی طراحی شده و تکمیل آن از اولویت‌های مهم شهرداری است.

حسین حیدری افزود: در صورت رفع موانع موجود، شهرداری بوشهر عزم دارد این پروژه را در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری برساند.