دیدار سفیر ایران در ریاض با قائم مقام وزیر ورزش عربستان

سفیر ایران در عربستان سعودی با قائم مقام وزیر ورزش عربستان، درباره مقدمات حضور مقامات ورزش و کاروان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری بازی‌های جام همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، علیرضا عنایتی، سفیر کشورمان با بدر عبدالرحمن القاضی، قائم مقام وزیر ورزش عربستان سعودی و ناصر المجالی، رئیس فدراسیون بین‌المللی همبستگی اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار موضوع سفر آتی احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان، همچنین اعزام کاروان ورزشی ایران برای شرکت در این بازی‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان ماه با حضور بیش از ۵۰ کشور در ریاض برگزار خواهد شد و ورزشکاران کشورمان در رشته‌های مختلف از جمله والیبال، فنون رزمی، دوومیدانی، کشتی، وزنه‌برداری و سایر رشته‌ها به رقابت خواهند پرداخت.

