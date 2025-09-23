آئین بازگشایی مدارس با حضور رئیس سازمان بهزیستی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بازگشایی مدارس با حضور سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور و سالار قاسمی رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور، صبح امروز یکم مهر ماه، در مدرسه استثنایی رجائیه تهران برگزار شد.
سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در آئین آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس که صبح امروز در مجتمع آموزشی استثنایی رجاییه با حضور سید محمد بطحائی؛ رئیس سازمان امور اجتماعی، سالار قاسمی؛ رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، اکبر ابراهیمی؛ خیر مدرسهساز و غلامعلی افروز؛ استاد دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: شیرینترین تجربه مدیریتیام مربوط به دوران مدیریت در مدرسه ابن سینا بود.
وی افزود: روز اول مهر، تنها گشایش یک درِ ساده مدرسه نیست بلکه روز گشایش امید، سعادت و توسعه پایدار در جامعه است چراکه تحقیقات جهانی نشان میدهد آموزش و پرورش، اصلیترین نهاد تحول در جامعه است و معلمان، بنیانگذاران و عاملان این تحول به شمار میآیند. زنگ مدرسه یک صدای ساده فرکانسی نیست بلکه باید پژواک آن از مهر تا سپهر و از مدرسه تا خانواده طنینانداز شود. اگر زنگ مدرسه در جامعه به صدا درنیاید، جامعه زنگزده خواهد شد و چنین جامعهای به سوی توسعه و سعادت حرکت نخواهد کرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: دیوار هیچ جامعهای از دیوار مدرسه و معلمان بلندتر نخواهد رفت. مدارس جعبه سیاه جامعهاند و از همین رو، در سازمان بهزیستی "طرح سلام" را راهاندازی کردیم تا مدرسه در محله و محله در مدرسه تجلی یابد و این کار را با همکاری آموزش و پرورش دنبال میکنیم.
وی ادامه داد: در قالب طرح سلام، طرحهایی همچون تعاونی محلات، غربالگری و استعدادیابی نوجوانان و پاتوق سالمندان را کلید زدهایم تا همچون ۲۸ کشور دنیا که مدرسه کانون خدمات دولت است، مدرسه و جامعه را به هم پیوند دهیم.
حسینی گفت: هماکنون ۱۸۵ هزار دانشآموز کشور در سپهر خدمات توانبخشی، مستمریبگیری و پرستاری سازمان بهزیستی قرار دارند که از این میان، ۸۵ هزار نفر با نوعی از معلولیت مواجه هستند.
وی یادآور شد: در حوزه پیشگیری، بهزیستی طرحهای غربالگری بینایی و شنوایی را اجرا کرده است بهگونهای که شیوع تنبلی چشم از ۴ درصد جهانی به ۱.۵ درصد در ایران کاهش یافته است. همچنین در غربالگری شنوایی، ۱۸ میلیون کودک مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و سن تشخیص و مداخله از ۴ سال به ۱.۵ سال کاهش پیدا کرده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان از آغاز طرح «مرکز مدرسه – مرکز منزل» خبر داد و افزود: این طرح، مثلثی میان مدرسه، منزل و مراکز توانبخشی ایجاد میکند تا دانشآموزان استثنایی در ساعات غیرآموزشی و ایام تابستان، از خدمات رایگان نزدیکترین مراکز توانبخشی بهرهمند شوند.
