۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

از بازدارندگی قوانین تا عوامل فرهنگی؛ نگاهی به پدیده زن کشی در ایران

از بازدارندگی قوانین تا عوامل فرهنگی؛ نگاهی به پدیده زن کشی در ایران

نشست واکاوی پدیده زن کشی در ایران به همت انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده زن کشی در ایران در نشستی با حضور چند تن از جامعه شناسان زن واکاوی و تحلیل می‌شود.

این نشست با یاد و خاطره زهرا قائمی، کارمند زن دانشگاه تهران که چندی پیش توسط همسر خود کشته شد و در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

زهرا افتخارزاده، بنیادگذار موسسه بهبود کیفیت زنان آتنا، کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق، ندا گلبهاری، دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی، پژوهشگر به دبیری شیرین احمدنیا مدیر گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران در این نشست سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز شنبه سوم آبان ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران واقع در دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار می‌شود.

سیده فاطمه سادات کیایی

