  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۴۱

موانع و چالش های مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان ایرانی بررسی‌می شود

موانع و چالش های مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان ایرانی بررسی‌می شود

نشست«تحلیل و بررسی راهبردها، موانع و چالش های مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان ایرانی» برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری نشریه فرهنگی «کلید ملی» نشست«تحلیل و بررسی راهبردها، موانع و چالش های مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان ایرانی» را برگزار می کند.

در این نشست محمد امین قانعی راد، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، اطهره نژادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و زهرا شجاعی سخنرانی خواهند کرد. این نشست دوشنبه ۲۸ دی ماه از ساعت۱۷ الی ۱۹ در محل سالن اجتماعات انجمن جامعه شناسی ایران واقع در زیر پل گیشا طبقه هم کف دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 3022984
خداداد خادم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها