اسکندری: ۱۵ واحد متخلف دام و طیور زاهدان پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسکندری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای مهرماه تاکنون، در راستای اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی، ۱۵ واحد متخلف کشتار و عرضه غیرمجاز دام و طیور پلمب و ۱۰ واحد دیگر به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان اظهار داشت: این اقدامات در قالب گشت‌های مشترک و با هدف صیانت از سلامت عمومی جامعه و جلوگیری از عرضه فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی انجام شده است.

وی افزود: در یکی از این بازدیدهای سرزده، یک واحد قصابی به دلیل اقدام به کشتار غیرمجاز دام و عدم رعایت زنجیره بهداشتی شناسایی و بلافاصله پلمب شد.

وی افزود: تیم‌های نظارتی دامپزشکی زاهدان به‌صورت مستمر و سرزده از مراکز عرضه، قصابی‌ها، سردخانه‌ها و رستوران‌ها بازدید کرده و بر رعایت زنجیره سرد، تاریخ مصرف و شرایط نگهداری فرآورده‌های خام دامی نظارت دقیق دارند.