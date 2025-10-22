حسن زاده: صادرات غیرنفتی از گلستان رشد ۱۳ درصدی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، درویشعلی حسنزاده، صبح چهارشنبه در همایش ملی صنعتگران گلستان که با حضور معاون وزیر صمت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار گلستان و جمعی از مدیران و صنعتگران برگزار شد، اظهار کرد: این مراسم یادآور نقش تعیینکننده صنعت و معدن در رشد اقتصادی، اشتغالزایی و اقتدار ملی است. صنعت و معدن نه تنها پایه توسعه اقتصادی، بلکه تکیهگاه استقلال و خودکفایی کشور به شمار میآیند.
وی با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی و صنعتگران استان افزود: با وجود فشارها و محدودیتهای جهانی، فعالان اقتصادی با روحیه جهادی و امید مثالزدنی مسیر پیشرفت را ادامه دادهاند و این پایداری سرمایهای گرانبها برای آینده کشور است.
مدیرکل صمت گلستان به آمارهای عملکرد این بخش اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست امسال ۶۲ فقره پروانه بهرهبرداری با حجم سرمایهگذاری قابل توجه و ظرفیت اشتغال هزار و ۸۸۴ نفر صادر شد. در حوزه اشتغال بیش از ۶۰ درصد و در سرمایهگذاری ۲۲ درصد رشد داشتیم. همچنین ۱۰ واحد صنعتی راکد احیا شده که برای ۱۱۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
حسنزاده با بیان اینکه صادرات غیرنفتی استان در این مدت به ۲۳۶ و نیم میلیون دلار رسیده و رشد ۱۳ درصدی داشته است، ادامه داد: این دستاورد حاصل همافزایی فعالان اقتصادی با حمایت استاندار، معاون اقتصادی و همراهی مجموعه نمایندگان مجلس، دستگاه قضائی و سایر نهادهاست. طی این مدت ۱۳ جلسه کارگروه رفع موانع تولید با ۲۰۵ مصوبه برگزار شد که ۷۰ مورد آن اجرایی شده است.
وی همچنین از امضای تفاهمنامه با دانشگاه ملی مهارت استان خبر داد و گفت: این همکاری، گامی مهم برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه است و در دهه اول آذر نشست تخصصی در این زمینه برگزار خواهد شد.
مدیرکل صمت گلستان با قدردانی از تلاش صنعتگران و کارآفرینان گفت: صنعتگران و کارگران با ایستادگی و باور به توان داخلی، موتور محرک اقتصاد استان هستند. امیدواریم با تداوم همدلی و اتکا به ظرفیتهای بومی، گلستان به یکی از قطبهای اقتصادی کشور تبدیل شود.
