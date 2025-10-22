افتتاح یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی رامیان با حضور معاون وزیر صمت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا انصاری در جریان سفر به استان گلستان و با همراهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، از چند طرح صنعتی در شرق استان بازدید کرد.
در این سفر، یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی رامیان با حضور معاون وزیر صمت به بهرهبرداری رسید. این واحد با سرمایهگذاری هزار و ۵۵۸ میلیارد ریال و اشتغال مستقیم برای ۴۶ نفر آغاز به کار کرد.
انصاری و هیأت همراه پس از افتتاح، با بازدید از بخشهای مختلف کارخانه، از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیتها و مسائل این واحد قرار گرفتند و برای رفع موانع و توسعه فعالیتهای صنعتی دستورات لازم را صادر کردند.
در این برنامه همچنین رئیس مرکز برنامهریزی، ساماندهی و نظارت بر دخانیات وزارت صمت، فرماندار رامیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان حضور داشتند.
یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی رامیان با سرمایهگذاری بیش از هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۴۶ نفر به بهرهبرداری رسید.
