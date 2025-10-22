به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی از شورای عالی حوزه‌های علمیه با حضور آیت‌الله جواد مروی دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه و با همراهی حجج اسلام والمسلمین احمد فرخ فال قائم مقام مدیر حوزه‌های علمیه در استان‌ها و حمید ملکی قائم مقام مدیر حوزه علمیه قم از مدرسه جهانگیرخان قم بازدید کردند.

آیت‌الله مروی در جمع طلاب مدرسه علمیه جهانگیرخان قم با اشاره به سابقه بیش از ۳۰ ساله خود در تدریس دروس حوزوی ابراز داشت: برای خدمت به مردم مسیرهای بسیار مختلفی وجود دارد؛ اما اگر کسی از من سوال کند که امروز بزرگترین خدمت به جامعه و مردم چه مسیری است؟ پاسخ این است که این مسیر، مسیر سربازی حضرت حجت (عج) است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه سربازی حضرت حجت (عج) خدمتی ماندنی، پایدار و پرثمر است، افزود: این را طلبه‌ای می‌گوید که تاکنون ۳۱ کشور دنیا را رفته و با مجامع مختلف علمی دنیا آشناست.

دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به الزامات و بایسته‌های موفقیت در مسیر طلبگی ابراز داشت: تأکید بسیار بسیار جدی بنده بر خوب خواندن ادبیات عرب است.

آیت الله مروی خطاب به طلاب جوان تصریح کرد: در آینده در هر مسیر علمی که برای خود می‌خواهید انتخاب کنید و در هر زمینه علوم دینی و فکری که بخواهید وارد شوید، ادبیات عرب، نقش اول را دارد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه هر چه می‌توانید با تلاش جدی ادبیات را بخوانید، اظهار کرد: شهید ثانی می‌گوید: «من مجتهد بودم از لبنان رفتم مصر و دوباره کتاب البهجة المرضیه را در محضر یک استاد ادیب مصری فرا گرفتم». این نشان دهنده اهمیت ادبیات عرب در مسیر طلبگی دارد.

آیت الله مروی خطاب به طلاب جوان اضافه کرد: نقش ادبیات عرب در پیشرفت شما نقش درجه یک است؛ البته نمی‌گویم در ادبیات بمانید، اما در پیشرفت علمی شما نقش درجه یک دارد.

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر لزوم تبیین کاربرد دروس حوزوی برای طلاب، گفت: هر درسی که می‌خوانید باید کاربردی بودن آن را از عمق جان درک کنید. یکی از عوامل ایجاد روحیه یأس این است که کاربرد دروس را ندانیم.

دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه توجه به مسائل اخلاقی و تهذیبی را از عوامل موفقیت در مسیر طلبگی عنوان کرد و افزود: تجربه ممتد حوزه‌های علمیه این است که نقش مسائل تهذیبی و اخلاقی در پیشرفت عمیق علمی انسان، نقش ویژه‌ای است.

لزوم عادت دادن خود به سحرخیزی و عبادت در زمان سحر و تأکید بر اهمیت تکریم استاد به عنوان یکی از سنت‌های سَلَف صالح حوزه‌های علمیه، از دیگر مواردی بود که آیت الله مروی طلاب جوان را نبست به رعایت آن توصیه کرد.

آیت الله مروی همچنین در جریان این بازدید چند ساعته با حضور در حجره‌های طلاب، از نزدیک به گفتگوی صمیمی با آن‌ها پرداخت.