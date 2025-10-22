به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در جلسه هماندیشی دهیاران شهرستان طالقان که با حضور فرماندار این شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام شهرستان طالقان، از تلاشهای صادقانه و دلسوزانه دهیاران در مدیریت روستاها قدردانی کرد و گفت: دهیاران طالقان در پیگیری امور، مطالبهگری و خدمترسانی به مردم عملکرد قابل تقدیری داشتهاند و بنده وظیفه خود میدانم به همه این عزیزان خدا قوت بگویم.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده شهرستان طالقان در حوزههای گردشگری، کشاورزی و تولید گیاهان دارویی، افزود: کشت گل محمدی و ایجاد تعاونیهای روستایی میتواند زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار را در روستاها فراهم کند و روستاهایی که تعاونی تشکیل دادهاند، از طریق منابع طبیعی زمین دریافت کردهاند و این روند باید در دیگر روستاها نیز تسریع شود.
نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه در بخش راههای روستایی طالقان اقدامات خوبی انجام شده، تصریح کرد: در حال حاضر پروژههای آسفالت و بهسازی راه در روستاهای بالا و پایین طالقان در حال انجام است و با تکمیل مسیر اورازان، عملاً جادههای اصلی روستایی شهرستان تکمیل خواهد شد. برای این منظور، با پیگیریهای مستمر اعتباری معادل ۲۵۰ میلیارد تومان در وزارت راه و شهرسازی تخصیص یافته است.
حدادی با اشاره به گلایه مردم از وضعیت بافتهای روستایی و بنیاد مسکن، خاطرنشان کرد: نگاه به بافت روستاها باید واقعی و تسهیلگر باشد، مردم نباید بلاتکلیف بمانند؛ اگر میخواهیم مشکل مسکن را در روستاها حل کنیم، باید اجازه دهیم مردم خودشان وارد عمل شوند و دستگاههای اجرایی نیز مانعتراشی نکنند.
وی همچنین از تخصیص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار نماینده برای طرحهای هادی، آب شرب و جادههای روستایی خبر داد و افزود: در مجموع با اعتبارات وزارت راه، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای روستایی منطقه پیشبینی شده است.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از غیبت طولانی برخی مدیران استانی در شهرستانها، گفت: مدیرکل باید در میدان حضور داشته باشد، نه فقط در دفتر، مدیرانی که شش ماه است به طالقان نیامدهاند، چگونه میتوانند در جریان مشکلات مردم باشند؟ لذا از این پس معیار ارزیابی مدیران، حضور میدانی در شهرستانها و واگذاری اختیارات لازم به مسئولان محلی خواهد بود.
حدادی به موضوعات حوزه درمان نیز اشاره کرد و ضمن انتقاد از وضعیت خدمات درمانگاه طالقان، خواستار بهبود فوری خدمات پزشکی تا زمان تکمیل بیمارستان طالقان شد.
وی در پایان با اشاره به مصوبه مجلس درباره واریز مستقیم ارزش افزوده به حساب روستاها و شهرها، گفت: انتظار داریم دهیاران با دقت در هزینهکرد این منابع، گامی مؤثر در آبادانی روستاها بردارند.
