تظاهرات ضد دولتی در کامرون یک کشته و ۲۰ زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای امنیتی کامرون شب گذشته تجمع مخالفان دولت این کشور را با گاز اشک آور متفرق کردند.
هواداران حزب مخالف دولت کامرون دیشب در یائونده پایتخت کامرون و شهر گاروا در شمال کشور در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاستجمهوری ۱۲ اکتبر تجمع کرده بودند که با اقدام خشونتآمیز پلیس این کشور مواجه شدند.
نتایج اولیه کمیته شمارش آرا نشان میدهد که «پل بیا» رئیسجمهور دورههای گذشته این کشور، در آستانه پیروزی در انتخابات برای رسیدن به هشتمین دوره ریاستجمهوری خود است.
رسانههای محلی گزارش دادند که پلیس در منطقه بومبومری در شهر گاروا واقع در شمال کشور به سمت معترضان تیراندازی کرده که منجر به کشته شدن یک نفر شده است. گزارشها حاکی است که فرد کشته شده یک معلم مدرسه ابتدایی بوده که هنگام بازگشت از محل کار کشته شده است.
نتایج انتخابات برگزار شده در کامرون و اعلام پیروزی حزب حاکم در حالی صورت میگیرد که عیسی چیروما رقیب اصلی رئیس جمهور و وزیر سابق این کشور، هفته گذشته پیروزی خود در انتخابات را اعلام کرده و هشدار داده که هر نتیجه دیگری ممکن است کشور را به سمت ناآرامی سوق دهد.
اعتراضات در سراسر کامرون پس از انتشار اخباری مبنی بر انتخاب مجدد بیا به ریاست جمهوری کامرون آغاز شد. معترضان در شهر گاروا و شهرهای دیگر از جمله بافوسام، دشانگ، کوسیری و دوالا، اعتراض خود را در مورد تخلفات ادعایی در شمارش آرا ابراز کردند.
دولت کامرون البته ادعاهای مربوط به تخلفات را رد کرد و خواستار آرامش مردم تا زمان اعلام نتایج انتخابات شد. پل آتانگا نگی، وزیر کشور کامرون دیروز اعلام کرد که بیش از ۲۰ نفر در شهر گاروا در جریان تظاهرات خیابانی دستگیر شدهاند.
وی در بیانیهای افزود که برخی از بازداشتشدگان با اتهامات تحریک به شورش و نافرمانی روبرو هستند و در دادگاه نظامی محاکمه خواهند شد.
