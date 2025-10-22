ضربه پلیس به قاچاق معدنی در دامغان؛ ۱۲۲ تن سلستین در ۵ تریلی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدعلی میراحمدی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان با اشاره به توقیف ۱۲۲ تن سنگ سلستین غیرمجاز در دامغان اظهار داشت: ماموران انتظامی پاسگاه سرکویر دامغان با اشرافیت اطلاعاتی و پایش محور مواصلاتی، ۵ دستگاه تریلی حامل سنگ سلستین غیرمجاز را با رعایت موازین شرعی و قانونی متوقف کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه هرگونه فعالیت برای استخراج سنگ معدنی سلستین به علت عدم استانداردهای لازم از سوی دستگاه‌های قانونی، غیرمجاز اعلام شده است، گفت: پلیس در بررسی خودروهای متوقف شده، ۱۲۲ تن سنگ معدنی سلستین غیرمجاز را کشف کردند.

میراحمدی ارزش سنگ‌های معدنی توقیف شده را برابر نظر کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرد و اظهار داشت: با دستگیری ۵ راننده متخلف در این رابطه و تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان تصریح کرد: هرگونه اقدام برای استخراج مواد معدنی بایستی برابر قانون و کسب مجوزهای لازم صورت پذیرد.