اگر قصد خرید چمن مصنوعی فوتبال دارید، باید فهرستی از نکات مهم را پیش از انتخاب بررسی کنید. هنگام بررسی نکات باید به جنس الیاف، تراکم، ارتفاع و نوع بکینگ دقت کنید و مقاومت چمن در برابر نور خورشید را بسنجید.
انتخاب صحیح نوع الیاف و بکینگ باعث دوام بیشتر و ظاهر طبیعی زمین میشود. شناخت ویژگیهایی مثل وزن استاندارد و روش نصب درست هم نقش مهمی در عملکرد چمن مصنوعی ورزشی دارد. ادامه توضیحات را مطالعه کنید.
چک لیست موارد قبل از خرید چمن مصنوعی
قبل از خرید چمن مصنوعی آشنایی با ویژگیهای اصلی و بررسی کیفیت بخشهای مختلف چمن، باعث میشود محصولی متناسب با زمین و شرایط آبوهوا بخرید. در چمن مصنوعی ورزشی، مواردی مثل تراکم، ارتفاع، جنس نخ و نوع بکینگ (Backing) اهمیت زیادی دارد.
بررسی این بخشها در کنار قیمت، به شما کمک میکند تا خریدی امنتر و با دوامتر داشته باشید. در ادامه، نکات مهمی را میخوانید که بهتر است پیش از خرید آنها را بررسی کنید:
بررسی کاربرد و نوع کاربری
بررسی جنس الیاف و نوع نخ بهکاررفته
مقاومت در برابر نور خورشید (UV)
بررسی تراکم، ارتفاع و وزن چمن مصنوعی فوتبال
انتخاب نوع بکینگ (PU یا SBR) و نقش آن در دوام چمن
مقایسه ویژگیهای کیفی و کمی مؤثر بر قیمت
بررسی گارانتی، استاندارد و عمر مفید چمن مصنوعی ورزشی
اطمینان از نصب درست و خدمات پس از فروش شرکت
بررسی کاربرد و نوع کاربری
در زمینهای ورزشی، چمنی لازم است که ضربه را جذب کرده و توپ به شکلی طبیعی حرکت کند. همچنین نباید باعث لغزش بازیکنان شود. در مدارس یا زمینهای آموزشی معمولاً از چمنهایی با تراکم کمتر و ارتفاع پایینتر (حدود ۲۵ میلیمتر) استفاده میشود تا ایمنی بیشتری داشته باشند. نوع کاربری زمین در انتخاب چمن تاثیر زیادی میگذارد و اگر درست انتخاب شود، عمر چمن هم بیشتر خواهد شد.
تحلیل فنی جنس الیاف و نوع نخ بهکار رفته
جنس نخ و الیاف در چمن مصنوعی فوتبال از عوامل اصلی کیفیت و ماندگاری آن است. سه نوع ماده پرکاربرد در ساخت این چمن: پلیاتیلن (Polyethylene)، پلیپروپیلن (Polypropylene) و نایلون (Nylon) هستند. پلیاتیلن نرم است و ظاهر طبیعی دارد، به همین دلیل در زمینهای فوتبال بیشتر استفاده میشود. پلیپروپیلن سبک و اقتصادی است، ولی مقاومت کمتری دارد.
نایلون محکمتر و ماندگارتر است و برای زمینهای پرتردد مانند استادیومها بسیار مناسب است. در تولید چمن مصنوعی ورزشی، نوع برش الیاف بسیار مهم است. برشهایی مثل C-shape و Diamond Shape باعث انعطاف بیشتر و بازگشت سریع الیاف به حالت اولیه میشوند.
مقاومت در برابر نور خورشید (UV)
اگر چمن در برابر اشعه UV مقاوم نباشد، رنگ آن بهمرور کمرنگ میشود و الیاف شکننده خواهند شد. چمنی را انتخاب کنید که گواهی مقاومت در برابر UV داشته باشد تا در مناطق پر نور، سالها بدون تغییر رنگ باقی بماند.
بررسی تراکم، ارتفاع و وزن چمن مصنوعی فوتبال
اگر تراکم، ارتفاع و وزن چمن مصنوعی درست انتخاب شوند، چمن دوام بیشتری پیدا کرده و ظاهر طبیعیتری دارد. تراکم زیاد برای زمینهای حرفهای مناسب است، ولی گاهی در فضاهای آموزشی به تراکم کمتر نیاز است. در ادامه به چند نکته مهم توجه کنید:
چمنی با تراکم بالاتر معمولاً عمر بیشتری دارد.
وزن زیاد نشاندهنده استفاده از مواد اولیه باکیفیت است.
ارتفاع مناسب برای زمین فوتبال بین ۴۰ تا ۶۰ میلیمتر است.
چمن متراکم، مانع لغزش بازیکنان موقع حرکت میشود.
وزن استاندارد برای چمن مصنوعی خوب حدود ۲.۵ تا ۳.۵ کیلوگرم در هر مترمربع است.
انتخاب نوع بکینگ (PU یا SBR) و نقش آن در دوام چمن
لایه بکینگ (Backing) در چمن مصنوعی، پایهای است که الیاف روی آن دوخته میشوند. این بخش، استحکام و دوام چمن را مشخص میکند. بکینگ دو نوع اصلی: PU (پلییورتان) و SBR (استایرن بوتادین رابر) دارد. بکینگ PU سبکتر است و در برابر رطوبت مقاومت بالایی دارد، به همین دلیل برای محیطهای مرطوبتر یا زمینهایی که زیاد شسته میشوند، مناسب است.
بکینگ SBR ارزانتر است و برای مکانهایی که تردد زیادی ندارند استفاده میشود. نوع PU گرانتر است، اما دوام بالاتر و انعطاف بیشتری دارد. در نصب چمن مصنوعی باید نوعی از بکینگ انتخاب شود که بتواند گرما و سرما را تحمل کند و در طول زمان تغییر شکل ندهد.
مقایسه ویژگیهای کیفی و کمی موثر بر قیمت
قیمت چمن مصنوعی به عواملی بستگی دارد که باید پیش از خرید، به آنها دقت کنید. این عوامل تعیین میکنند که چمن چقدر بادوام است و برای چه کاربردی مناسب خواهد بود. در فهرست زیر، مواردی را میبینید که بیشترین تاثیر را در قیمت دارند:
نوع نخ و تراکم بافت، اثر مستقیم بر قیمت دارد.
نخ ضخیمتر دوام بالاتری دارد اما هزینه را افزایش میدهد.
هرچه ارتفاع الیاف و مقدار نخ بیشتر باشد، قیمت نیز بالاتر میرود.
مقاومت در برابر نور خورشید (UV) و نداشتن مواد سمی، قیمت را بیشتر میکند.
چمن دو بافت، گرانتر از چمن تکبافت است ولی دوام بیشتری دارد.
بررسی گارانتی، استاندارد و عمر مفید چمن مصنوعی ورزشی
پیش از خرید چمن مصنوعی، باید گارانتی و استانداردهای محصول بررسی شود. چمنهای باکیفیت معمولاً گواهی فیفا (FIFA Quality Pro) دارند که نشاندهنده دوام، ایمنی و مقاومت مناسب است. این گواهی تضمین میکند که چمن در برابر فشار، گرما و رطوبت دوام خوبی دارد.
عمر مفید چمن به کیفیت الیاف و نوع نگهداری آن بستگی دارد. چمن مصنوعی ساختهشده از نایلون یا پلیاتیلن، حدود ۱۰ سال عمر میکنند. اگر چمن گارانتی معتبری داشته باشد، در صورت آسیب، تعمیر یا تعویض آن بهراحتی انجام میشود. هنگام خرید، دقت کنید که مدت و شرایط گارانتی به روشنی در قرارداد ذکر شده باشد تا از هزینههای اضافی جلوگیری شود.
اطمینان از نصب درست و خدمات پس از فروش شرکت
اگر نصب چمن مصنوعی بهصورت استاندارد انجام شود، ظاهر چمن زیباتر است و عمر آن بیشتر میشود. همیشه از شرکتهایی خرید کنید که خدمات نصب و پشتیبانی پس از فروش دارند تا در صورت نیاز، مشکلات فنی بهسرعت رفع شوند.
جمعبندی
چمن مصنوعی فوتبال انتخابی مناسب برای زمینهای ورزشی است، چون دوام بالا و نگهداری آسانی دارد. هنگام خرید باید به جنس الیاف، تراکم، ارتفاع و نوع بکینگ (Backing) توجه کنید. الیاف پلیاتیلن و نایلون برای زمینهای پرتردد مناسبتر هستند. مقاومت در برابر نور خورشید (UV) نیز مانع رنگپریدگی و پوسیدگی میشود.
برای حفظ کیفیت، نصب اصولی و خدمات پس از فروش اهمیت دارد. همچنین گارانتی و استاندارد فیفا نشانههای محصول باکیفیتاند. پیش از خرید، همه ویژگیهای فنی و قیمت را بررسی کنید تا بهترین انتخاب را برای زمین خود داشته باشید.
