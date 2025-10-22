جمشیدی: تالش میزبان ۲ شهید گمنام دوران دفاع مقدس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سه ساری ظهر چهارشنبه در نشستی که با حضور مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان، امام جمعه تالش و فرمانده سپاه ناحیه تالش در فرمانداری برگزار شد با تأیید این خبر گفت: مفتخریم شهرستان تالش میزبان ۲ شهید والامقام و گمنام دفاع مقدس است.

فرماندار تالش با اشاره به فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب، افزود: زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از خود شهادت نیست لذا رمز ماندگاری شهدا دلایل متعددی دارد و یکی از مهمترین ویژگی شهدا این بود که به خدا وصل بودند و به غیر از خدا به هیچ چیزی متکی نبودند.

وی ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت باید در جامعه بیش از گذشته گسترش و توسعه پیدا کند. مدیران و مسئولان باید ترویج فرهنگ شهید و شهادت را در محیط کاری خود مدنظر قرار دهند مدیران فراموش نکنند که پا جای کسانی گذاشته‌اند که جانشان را برای سربلندی و سرافرازی این مملکت گذاشته‌اند.

محل تدفین شهدا دارای شرایط و ضوابط خاصی است

«سرهنگ حسن حبیبی» مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان: باید بررسی‌های دقیقی در خصوص جانمایی محل تدفین شهدای گمنام درتالش شود.

وی افزود: محل تدفین شهدا دارای شرایط و ضوابط خاصی است که نداشتن معارض و یا چالش جدی و اینکه محلی برای تجمع و وحدت مردم شود از جمله این شرایط است.