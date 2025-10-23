درج اطلاعات دانشجویان در سامانه «هویت دیجیتال ایرانیان» الزامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان در نامهای به روسای دانشگاهها از آنها خواست تا همه دانشجویان، اطلاعات خود را در سامانه «هویت دیجیتال ایرانیان» یا «هدا» سازمان ثبتاحوال کشور تکمیل کنند.
متن نامه رئیس سازمان امور دانشجویان به شرح زیر است:
احتراماً به استحضار میرساند؛ در راستای اجرای تکالیف قانونی و مصوبه جلسه پنجاه و نهم مورخ ۱۳۹۸.۶.۹ شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور سامانه هویت دیجیتال ایرانیان (هدا) توسط سازمان ثبت احوال کشور اندازی شده است.
این سامانه کلیه نیازهای متقاضیان مربوط به اعتبارسنجی مشخصات هویتی جهت ارائه به سازمانهای دولتی و غیردولتی شرکتها و کسب و کارها را فراهم مینماید.بنابراین ضروری است دستور فرمائید با قید فوریت و اهمیت کلیه دانشجویان آن دانشگاه / مؤسسه آموزش عالی نسبت به بارگیری کاربست اپلیکیشن «هدا» از طریق پیوند ذیل اقدام نمایند.
لازم به ذکر است در راستای توسعه دولت الکترونیک و هوشمند ارائه خدمات برای اشخاص حقیقی، باید از طریق سامانههای قانونی مصوب انجام گیرد و بر این اساس تکمیل این سامانه نیز به عنوان یکی از تکالیف قانونی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی محسوب میشود و اهتمام در انجام و تکمیل این امر مهم مزیدامتنان است.
