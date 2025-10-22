برگزیدگان جشنواره تئاتر کیش معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، مراسم اختتامیه ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر کوتاه کیش شامگاه دیشب سهشنبه ۲۹ مهر در مرکز همایشهای بینالمللی کیش (سالن خلیج فارس) با حضور هنرمندان و مدیران فرهنگی، هنری سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.
در این مراسم از سه گروه خارجی از کشورهای ترکیه و پاکستان قدردانی به عمل آمد.
برگزیدگان ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر کوتاه کیش به شرح زیر اعلام شدند:
برگزیدگان بخش عکاسی با موبایل:
لوح تقدیر: هدی رئوف
تندیس و دیپلم افتخار: ابراهیم فرهادنژاد
برگزیدگان بخش عکاسی با دوربین حرفهای:
لوح تقدیر: وجیهه شکاری
تندیس و دیپلم افتخار: هومن حیدری
بازیگری مرد:
لوح تقدیر و جایزه نقدی: خسرو امامی برای نمایش «رودُم به میدان میرو»
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: شاهین سلطانی برای نمایش «غراب شیطان»
بازیگری زن:
لوح تقدیر و جایزه نقدی بدون اولویت تعلق گرفت به:
فرنوش نیکاندیش برای نمایش «بلیط یکطرفه»
فاطمه کاظمی برای نمایش «۱۹۴۵»
مرضیه مقیمی برای نمایش «رودُم به مبدان میرود»
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بدون اولویت به دو بازیگر اختصاص یافت:
دیانا فتاحی برای نمایش «زار»
نازنین زمانی برای نمایش «ذبح مقدس»
کارگردانی:
لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق میگیرد به بهرام برخورداری برای نمایش «۱۹۴۵»
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تعلق میگیرد به نازنین زمانی برای نمایش «ذبح مقدس»
متن و طرح:
لوح تقدیر و جایزه نقدی بدون اولویت به دو اثر تعلق میگیرد:
حجت رحیمی برای نمایش «رودُم به میدان میرود»
اشمل نظیر از کشور پاکستان برای نمایش «تای راک»
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تعلق میگیرد به مجتبی محمدی برای نمایش «مرثیهای برای کارتهای سبز»
و بخش فضاسازی:
لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق میگیرد به سمیرا گودرزی برای نمایش «زار»
نیایش حسینی برای نمایش «تر»
