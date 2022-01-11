چهارمین جشنواره تئاتر کوتاه کیش برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره ملی تئاتر کوتاه کیش شامگاه گذشته دوشنبه ۲۰ دی ماه در تالار همایش‌های جزیره کیش با حضور هنرمندان و مدیران فرهنگی سازمان مناطقه آزاد کیش، برگزار شد.

در این مراسم جایزه‌ بخش طرح و ایده مکتوب که توسط داوران این بخش انتخاب شد به مهدی محرابی رسید.

جشنواره تئاتر کیش آغازگر مسیری نو در اجراهای محیطی است

عباس نجاری دبیر جشنواره در ابتدای مراسم گفت: با تلاش شبانه روزی هیأت انتخاب ۱۲ اثر برگزیده شدند و مفتخرم به حضور فرهاد آییش، حمیدرضا نعیمی و حامد کمیلی که دعوت ما را برای داوری پذیرفتند. بی شک برگزاری یک رویداد هنری در سطح ملی و به صورت مستقل سختی های زیادی دارد که با همراهی معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش این مسیر برایمان هموار شده است.

وی افزود: خوشحالم که در چهارمین سال پیاپی موفق شدیم جشنواره تئاتر کوتاه کیش را با طراحی در فضاهای نامتعارف برگزار کنیم و آغازگر مسیری نو در اجراهای محیطی باشیم. جزیره کیش با وجود پتانسیل ها و ظرفیت های گسترده می تواند پایگاه تئاتر محیطی کشور در ابعاد بین المللی باشد و امیدوارم با برگزاری این رویداد در جهت ارتقای تئاتر جزیره گام برداریم چراکه جشنواره ها بستر مناسبی جهت گفتگو، تعامل و تلاقی اندیشه ها هستند.

جشنواره تئاتر کیش محفلی برای نمایش های محیطی است

حسین شمسیان راد معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش نیز برگزاری جشنواره تئاتر کیش را اتفاقی ویژه در این جزیره عنوان کرد و گفت: خوشحالم که کیش در سال های اخیر به خانه و محفلی برای نمایش های محیطی در فضایی غیرمتعارف برای هنرمندان سراسر کشور تبدیل شده و امیدوارم از اجراهایی کوچک در فضایی محدود به اجراهای بزرگتر و میدان های متعددی جهت دیده شدن برسیم چراکه جادوی تئاتر و تاثیرش برمخاطب شگفت انگیز است.

وی تئاتر را ناجی ورق های گمشده تاریخ معاصر ایران توصیف کرد و ادامه داد: باید تلاش کنیم روایت های مغفول مانده تاریخ ایران را دل همین تئاترهای محیطی بازتعریف کنیم و من خیلی خوشحالم که کیش منزلگاه چنین تئاترهایی شده است. پیام تئاتر خوشحالی و امیدبخشی است و امیدوارم این امید چراغش با حضور شما روشن بماند.

جشنواره تئاتر کوتاه کیش می تواند بین المللی باشد

حمیدرضا نعیمی داور چهارمین دوره جشنواره ملی تئاتر کوتاه کیش گفت: نگاه دست اندرکان این جشنواره و حمایت مدیران فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش شایسته تقدیر است چراکه بهترین مسیر را برای تاثیرگذاری فرهنگی انتخاب کرده‌اند و قطعا در افق این جشنواره می توان به یک جشنواره بین المللی با یک استاندارد جهانی و با رویکردی ویژه که دیگر جشنواره ها به آن سمت نرفته اند، رسید.

وی ضمن اشاره به صحبت های معاونت فرهنگی منطقه آزاد، نگاه وسیع تر به تئاتر محیطی را قابل تقدیر دانست و گفت: این پتانسیل اجرا در ساحل مختص جزیره کیش است و در این فستیوال اتفاق می افتد و با حضور گروه های بین المللی می تواند به پایگاهی جهانی در این گونه تئاترها بدل شود.

فرهاد آییش که امسال یکی از داوران این جشنواره بود، در ابتدای صحبت هایش ضمن ابراز شگفتی از تلفیق تئاتر و زندگی جاری در ساحل عنوان کرد: اگر به تئاتر محیطی جشنواره تئاتر کیش جدی تر نگاه شود هنرمندان مطرح زیادی در کنار این فستیوال خواهند بود و با برنامه ریزی دقیق می توان به رویدادی بسیار ارزشمند در جزیره کیش رسید.

هربار که می خواهم داور بشوم از خداوند عذرخواهی می‌کنم

این هنرمند در ادامه افزود: هربار که می خواهم داور بشوم از خداوند عذرخواهی می‌کنم، چراکه معتقدم هیچ گاه انسان نمی‌تواند بگوید یک اثر هنری از هنر دیگر بهتر است و این چیزی است که من عمیقا به آن باور دارم. برای همین سال هاست که از داوری جشنواره ها گریزانم اما به نظرم وجود همین جشنواره هاست که می تواند محفلی حرفه ای برای جوانترها رقم بزند. خوشبختانه تئاتر از چیزهایی است که نمی توان در آن با ارتباط، برای کسی موقعیت ایجاد کرد؛ اینکه پیروزی دیگران و شکست خودتان را به گردن این ارتباط ها و روابط بیندازید اساسا چیز اشتباهی است.

آییش یادآور شد: اگر فرد توانایی بالایی داشته باشد بدون شک وارد مراحل بالاتر خواهد شد، فقط نباید عجله کرد و قدرت و انرژی لازم را از دست داد. جشنواره تئاتر کیش محفلی برای پیشرفت در این گونه خاص است و به نظرم حضور شما در این جشنواره یک موهبت است که باید به فال نیک گرفت.

این هنرمند در پایان عنوان کرد: همه این جشنواره‌ها بهانه‌ای برای کار کردن است. امیدوارم هیچ یک از دوستانی که اینجا هستند از نگرفتن این جوایز دل سرد نشوند و همچنان تلاش و صبر کنند. بدون شک تمام کسانی که در هر رشته‌ای موفق هستند، خوش بین هستند پس امیدوارم همه خوش بین باشند و به اتفاقات نگاه بهتری داشته باشند.

هیات داوران چهارمین جشنواره ملی تئاتر کوتاه کیش در ادامه آرای خود را به شرح ذیل اعلام کرد:

نمایش‌های بخش کافه‌ای:

الف) نمایشنامه نویسی

لوح تقدیر و جایزه‌ نقدی تعلق گرفت به نویسنده‌ نمایشنامه‌ «یه حبه مرگ» حمیدرضا آفاق.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه‌ نقدی اهدا شد به نویسنده‌ نمایشنامه‌ «صد تا صفر» ایمان دبیری.

ب) کارگردانی

لوح تقدیر و جایزه‌ نقدی تعلق گرفت به کارگردان نمایش‌ «مامان کو؟» شیرین جروقی.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه‌ نقدی اهدا شد به کارگردان نمایش‌ «صد تا صفر» ایمان دبیری.

ج) بازیگری زن

لوح تقدیر و جایزه‌ نقدی مشترکا تعلق گرفت به بازیگران نمایش‌ «مامان کو؟» آوا متوقع و بی‌تا عزیز اُقلی.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه‌ نقدی اهدا شد به بازیگر نمایش‌ «صد تا صفر» زهرا استواری.

د) بازیگری مرد

لوح تقدیر و جایزه‌ نقدی تعلق گرفت به بازیگر نمایش‌ «الی» سعید حشمتی.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه‌ نقدی اهدا شد به بازیگر نمایش‌ «یه حبه مرگ» حمیدرضا آفاق.

هـ) جایزه خاص جشنواره

جایزه‌ خاص جشنواره در بخش کافه شامل لوح تقدیر و جایزه‌ نقدی برای ایده‌ خلاقانه‌ و تصویری اهدا شد به مهدی ملکی برای نمایش «دد».

و) جایزه بزرگ جشنواره

جایزه بزرگ جشنواره در بخش کافه‌ شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا شد به کارگردان نمایش «مامان کو؟» شیرین جروقی.

نمایش های بخش ساحلی

الف) بخش ایده‌ خلاقانه

لوح تقدیر و جایزه‌ نقدی این بخش اهدا شد به مهدی مهرابی و افق ایرجی کارگردانان نمایش «بازگشت».

ب) جایزه بزرگ نمایش کمدی

جایزه بزرگ جشنواره در بخش ساحل شامل تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا شد به کارگردان نمایش «تماشای غم انگیز غروب خورشید» حسن محمدی فرانی.

ج) جایزه خاص جشنواره

جایزه‌ خاص جشنواره در بخش ساحل شامل لوح تقدیر و جایزه‌ نقدی اهدا شد به کارگردان نمایش «گلک آب خورده می‌گرید» حجت الله جعفرپور

د) بازیگری مرد

لوح تقدیر و جایزه‌ نقدی مشترکا تعلق گرفت به بازیگران نمایش «مهربانو»؛ آرش رضایی و مهدی روزبهانی.

هـ) بازیگری زن

لوح تقدیر و جایزه‌ نقدی اهدا شد به بازیگر نمایش «خلیج، دختر ایران» صوفیا جولایی.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا شد به بازیگر نمایش «مهربانو» فروزان حسینی.

جایزه ویژه:

جایزه ویژه چهارمین جشنواره ملی تئاتر کوتاه کیش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به خاطر پاسداشت نام و خاطره ۱۷۵ غواص شهید در سال های جنگ تحمیلی به گروه نمایش«بیر دریا سئوگی» از اهر اهدا شد.