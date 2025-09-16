  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

انتشار یک‌ طرفه مسائل شهرداری جیرفت در فضای مجازی ناصحیح است

انتشار یک‌ طرفه مسائل شهرداری جیرفت در فضای مجازی ناصحیح است

جیرفت- امام جمعه جیرفت گفت: انتشار یک‌ طرفه مسائل در فضای مجازی ناصحیح است و می‌تواند آرامش شهر را برهم بزند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین میثم تارم، صبح سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان با اشاره به حواشی اخیر مرتبط با شهرداری جیرفت گفت: در موضوع اخیر بازداشت شهردار جیرفت، دستور قضائی صادر و نیروی انتظامی مأمور اجرای آن بوده است.

وی افزود: طبق شنیده‌ها پیش از این بازپرس چندین بار شهردار جیرفت را احضار کرده، اما امتناع شده بود.

تارم، با تاکید بر اینکه ایجاد جو متشنج به صلاح جامعه نیست و قانون برای همه یکسان است، اظهار داشت: هیچ‌کس حق تخلف ندارد، تمکین به قانون وظیفه همگان است و مقام یا جایگاه نباید مانع اجرای قانون شود.

وی نقش رسانه‌ها را در این شرایط مهم دانست و گفت: رسانه‌ها باید واقع‌بینانه و از مسیر قانونی به مسائل ورود کنند و از انتشار مطالبی که ممکن است التهابات اجتماعی ایجاد کند خودداری نمایند.

گفتنی است روز دوشنبه شهردار جیرفت به دلیل بی توجهی به احضار دادستان این شهر، با دستور وی بازداشت و به دادگستری منتقل می‌شود که موجب تنش در شهرداری و شورای شهر جیرفت و استعفای معاونین شهردار و اعضای شورای شهر شد و بعد از مدتی، موضوع حل شده و شهردار به محل کار خود بازگشت.

کد خبر 6591423

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها