به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا فولادوند رئیس سازمان نهضت سوادآموزی و سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش در گردهمایی سراسری رؤسای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش‌وپرورش کشور، با قدردانی از تلاش‌های رؤسای ارزیابی عملکرد استان‌ها، نقش آنان را در ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و افزایش رضایتمندی جامعه، حیاتی دانست و گفت: نظارت و پاسخگویی می‌تواند از بروز مشکلات جلوگیری کرده و سطح خدمات را ارتقا دهد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در ادامه گزارشی از اصلاحات و اقدامات بازسازی در این سازمان ارائه داد و گفت: با بازگرداندن فعالیت‌های نهضت به حوزه مدرسه و تمرکز بر مدرسه‌محوری، از هدر رفت منابع جلوگیری شده است و نظارت مؤثر بر کلاس‌ها و پایگاه‌های آموزشی صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پروژه بزرگ آزمون‌های خردادماه یکی از محورهای اصلی برنامه‌ها و اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش است که باید با امنیت بالا برگزار شود.

فولادوند با تأکید بر اهمیت شفافیت و عدالت آموزشی، افزود: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری منظم آزمون‌ها در سطح کشور فراهم شده و هماهنگی‌های لازم با استان‌ها صورت گرفته است.

سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش، خاطرنشان کرد: هدف اصلی از برگزاری این آزمون، سنجش دقیق سطح علمی دانش‌آموزان و ایجاد زمینه‌ای برای ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس است.

وی در پایان، بر استمرار نظارت دقیق، ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و شفاف‌سازی عملکردها تأکید کرد.