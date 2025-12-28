به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا فولادوند رئیس سازمان نهضت سوادآموزی و سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش در گردهمایی سراسری رؤسای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزشوپرورش کشور، با قدردانی از تلاشهای رؤسای ارزیابی عملکرد استانها، نقش آنان را در ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و افزایش رضایتمندی جامعه، حیاتی دانست و گفت: نظارت و پاسخگویی میتواند از بروز مشکلات جلوگیری کرده و سطح خدمات را ارتقا دهد.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در ادامه گزارشی از اصلاحات و اقدامات بازسازی در این سازمان ارائه داد و گفت: با بازگرداندن فعالیتهای نهضت به حوزه مدرسه و تمرکز بر مدرسهمحوری، از هدر رفت منابع جلوگیری شده است و نظارت مؤثر بر کلاسها و پایگاههای آموزشی صورت میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: پروژه بزرگ آزمونهای خردادماه یکی از محورهای اصلی برنامهها و اولویتهای وزارت آموزش و پرورش است که باید با امنیت بالا برگزار شود.
فولادوند با تأکید بر اهمیت شفافیت و عدالت آموزشی، افزود: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری منظم آزمونها در سطح کشور فراهم شده و هماهنگیهای لازم با استانها صورت گرفته است.
سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش، خاطرنشان کرد: هدف اصلی از برگزاری این آزمون، سنجش دقیق سطح علمی دانشآموزان و ایجاد زمینهای برای ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس است.
وی در پایان، بر استمرار نظارت دقیق، ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و شفافسازی عملکردها تأکید کرد.
نظر شما