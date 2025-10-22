به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی بختیاری در نشست با استاندار بوشهر ضمن تشریح برنامهها و طرحهای حمایتی این نهاد، گفت: کمیته امداد همواره در تلاش است تا با شناسایی دقیق نیازمندان، خدمات حمایتی و معیشتی مؤثری را ارائه دهد.
رئیس کمیته امداد کشور از اعلام آمادگی صندوق امداد ولایت به منظور تأمین تسهیلات ارزان قیمت برای دهکهای یک تا ۵ خبر داد و گفت: به زودی بعد از تأمین منابع، اقدامات لازم در این خصوص به عمل خواهد آمد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: حمایت از اقشار آسیبپذیر به ویژه در مناطق محروم از اولویتهای کمیته امداد است.
رئیس کل کمیته امداد از استاندار بوشهر درخواست کرد تا با استفاده از ظرفیتهای استان و همکاریهای بیشتر، گامهای مؤثری در جهت بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی خانوادههای تحت پوشش برداشته شود.
وی در این جلسه، همچنین راهکارهایی برای توسعه فعالیتهای اشتغالزایی و آموزشی برای مددجویان کمیته امداد مطرح نمود.
فرید محبی، مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر نیز گزارشی از فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در استان ارائه داد و بر اهمیت توجه به آموزشهای مهارتی و اشتغالزایی برای مددجویان تأکید کرد.
در پایان این نشست، طرفین بر لزوم استمرار همکاریها و تسریع در انجام برنامههای حمایتی تأکید کردند و تصمیماتی برای افزایش خدمات به مردم بوشهر اتخاذ شد.
نظر شما