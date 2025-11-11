به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالیپور صبح سه شنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به رسالت اصلی کمیته امداد در حمایت از اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر اظهار کرد: یکی از اهداف تأسیس کمیته امداد، حمایت از خانوادههای نیازمند و بهبود وضعیت معیشتی آنان است و در همین راستا، از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ هزار و ۴۰۶ خانواده جدید در گیلان تحت حمایت این نهاد قرار گرفتهاند.
وی افزود: این خانوارها که در دهکهای درآمدی یک تا سه قرار دارند، مجموعاً ۱۵ هزار و ۹۹۰ نفر را شامل میشوند و پیش از این، تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نبوده و درآمد ثابت و پایداری نداشتند.
مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به خدمات گسترده این نهاد در زمینههای مختلف گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) خدمات متنوعی شامل کمکهای مالی و معیشتی، خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت بیمهای، تأمین جهیزیه و لوازم ضروری زندگی، کمکهای مربوط به مسکن، معاضدتهای حقوقی و نیز خدمات اجتماعی مانند مشاوره تحصیلی، شغلی و خانوادگی را به مددجویان ارائه میدهد تا کیفیت زندگی آنان بهبود یابد.
جلالیپور توانمندسازی و خوداتکایی خانوادههای تحت حمایت را از مهمترین رسالتهای کمیته امداد دانست و تصریح کرد: علاوه بر پرداخت تسهیلات اشتغال، خدماتی از قبیل مشاوره شغلی، استعداد سنجی، آموزش مهارتهای فنی و حرفهای، هدایت، نظارت و پشتیبانی طرحها و نیز ایجاد زمینه فروش محصولات تولیدی مددجویان از جمله برنامههای این نهاد برای دستیابی به اشتغال پایدار است.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد جدید حمایتی کمیته امداد گفت: مطابق سیاستهای جدید، خانوادههای نیازمند واجد شرایط در دهکهای یک تا سه بر اساس اولویتها مورد حمایت قرار میگیرند تا عدالت در توزیع خدمات حمایتی رعایت شود.
مدیرکل کمیته امداد گیلان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۲۷ هزار و ۲۳ خانوار با جمعیت بیش از ۲۱۱ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان قرار دارند.
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