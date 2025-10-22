طرح پاکسازی جاده سلامت برازجان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا محمودیان اظهار کرد: طرح پاکسازی نقاط آلوده و حادثه خیز به خصوص جاده سلامت شهر برازجان که موجب نارضایتی مردم ونگرانی مسئولین شده بود در اقدامی هماهنگ پس از کسب مجوز قضایی و با استفاده ازهمه ظرفیت و امکانات پلیس در شب‌های آخر هفته و تعطیل به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: آموزش و هشدارهای ویژه ترافیکی، نصب سرعت کاه، نصب علائم چشم گربه‌ای برجسته در حریم میدان، ایجادگشت مستمر یه صورت محسوس و نامحسوس روشنایی حریم میدان و نصب چراغ چشمک زن نیز از قبل در این طرح اقدام شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان بیان داشت: در این طرح ۶۰۰ فقره تخلفات حادثه خیز کنترل شد تعداد ۱۵۰ خودرو به صورت سیستمی به مدت هر کدام یک ماه و بیش از ۲۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت متخلف روانه پارکینگ شده و این طرح به صورت مستمر تا حصول نتیجه مؤثر ادامه دارد.