کشف محموله ۹۵ میلیاردی کالای قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهارکرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قشم در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سرکشی از انبارهای مبادی رسمی حین گشت زنی دریکی از اسکله‌های این شهرستان یک انبار و محل دپو کالای قاچاق را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی با همکاری پلیس گمرک شهرستان در بازرسی از انبار مورد نظر دو دستگاه ماشین جوشکاری، دو دستگاه مایکروویو هواپیما، ۵ جعبه فیلتر تصفیه آب صنعنی، دو دستگاه موتورشارژی چهار چرخ، ۵ دستگاه چاپگر کامپیوتر صنعتی و ۸۲ نگله یونیلیت خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مقام انتظامی استان ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۹۵ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری عاملان دپو این محموله قاچاق ادامه دارد.