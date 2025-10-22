  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

کشف محموله ۹۵ میلیاردی کالای قاچاق در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ۹۵ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق از یک انبار در شهرستان قشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهارکرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قشم در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سرکشی از انبارهای مبادی رسمی حین گشت زنی دریکی از اسکله‌های این شهرستان یک انبار و محل دپو کالای قاچاق را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی با همکاری پلیس گمرک شهرستان در بازرسی از انبار مورد نظر دو دستگاه ماشین جوشکاری، دو دستگاه مایکروویو هواپیما، ۵ جعبه فیلتر تصفیه آب صنعنی، دو دستگاه موتورشارژی چهار چرخ، ۵ دستگاه چاپگر کامپیوتر صنعتی و ۸۲ نگله یونیلیت خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مقام انتظامی استان ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۹۵ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری عاملان دپو این محموله قاچاق ادامه دارد.

