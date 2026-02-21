کشف محموله لوازم و قطعات بیل مکانیکی قاچاق درهرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری اظهار کرد: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز حین گشت زنی در محوطه اسکله باهنر یک انبار نگهداری کالا را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی نماینده حراست اسکله در بازرسی از انبار مورد نظر تعداد ۲ قطعه لوازم ومتعلقات بیل مکانیکی قاچاق که از چهار سال قبل در انبار دپو شده بود، کشف و ضبط کردند.

این مقام انتظامی استان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۷۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه یک متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.