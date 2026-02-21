  1. استانها
  2. هرمزگان
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

کشف محموله لوازم و قطعات بیل مکانیکی قاچاق درهرمزگان

کشف محموله لوازم و قطعات بیل مکانیکی قاچاق درهرمزگان

بندرعباس- جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و کشف یک محموله لوازم وقطعات بیل مکانیکی قاچاق در یکی از بنادر تجاری استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری اظهار کرد: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز حین گشت زنی در محوطه اسکله باهنر یک انبار نگهداری کالا را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی نماینده حراست اسکله در بازرسی از انبار مورد نظر تعداد ۲ قطعه لوازم ومتعلقات بیل مکانیکی قاچاق که از چهار سال قبل در انبار دپو شده بود، کشف و ضبط کردند.

این مقام انتظامی استان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۷۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه یک متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد خبر 6755809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها