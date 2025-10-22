برگزاری رزمایش هسته ای راهبردی روسیه تحت نظارت پوتین+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رزمایش نیروهای هستهای راهبردی روسیه با نظارت پوتین و با مشارکت واحدهای زمینی، دریایی و هوایی این کشور برگزار شد.
کرملین اعلام کرد که والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، درباره برگزاری این رزمایش به پوتین گزارشی ارائه کرد.
در بیانیه کرملین آمده است: در جریان برگزاری رزمایش نیروهای هستهای راهبردی روسیه، موشکهای بالستیک قارهپیما و موشکهای کروز هواپرتاب شلیک شدند.از پایگاه هوافضای پلستسک موشک بالستیک قارهپیمای یارس به سوی پایگاه کورا در کامچاتکا پرتاب شد.
کرملین بیان کرد: بمب افکنهای توپولوف -۹۵اماس در رزمایش نیروهای هستهای راهبردی روسیه مشارکت داشتند و موشکهای کروز هواپرتاب را شلیک کردند. در جریان برگزاری این رزمایش، رزمناو بریانسک از دریای بارنتس یک موشک بالستیک سینوا را شلیک کرد تمام اهداف مربوط به برگزاری رزمایش نیروهای هستهای راهبردی محقق گردید.
