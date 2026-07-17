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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۰

رویداد «هفت بحر هنر» شهریورماه در کردستان برگزار می‌شود

رویداد «هفت بحر هنر» شهریورماه در کردستان برگزار می‌شود

سنندج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از برگزاری رویداد «هفت بحر هنر» همزمان با جشن‌های میلاد پیامبر اکرم (ص) در شهریورماه خبر داد.

علی‌اصغر دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از مشارکت صندوق اعتباری هنر در برگزاری این رویداد، اظهار کرد: آیین «هفت بحر هنر» با هدف تجلیل از کنشگران نامدار حوزه‌های فرهنگ، هنر و رسانه استان، شهریورماه سال جاری و همزمان با جشن‌های میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص) برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه فرهنگ و هنر برای انتخاب برگزیدگان این رویداد افزود: فرآیند انتخاب افراد بر اساس شاخص‌های تخصصی و معیارهای از پیش تعیین‌شده انجام شده است.

رویداد «هفت بحر هنر» شهریورماه در کردستان برگزار می‌شود

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کردستان تصریح کرد: در این آیین از ۳۶ نفر از هنرمندان، نویسندگان، فعالان رسانه‌ای و فعالان قرآنی استان تجلیل خواهد شد؛ چهره‌هایی که هر یک نقش مؤثری در اعتلا و پویایی فرهنگ و هنر کردستان ایفا کرده‌اند.

دریایی با تأکید بر جایگاه فرهنگی کردستان، برگزاری این رویداد را فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های ارزشمند استان در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه دانست و گفت: «هفت بحر هنر» نمادی از همدلی و پاسداشت سرمایه‌های انسانی این دیار است.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، اظهار کرد: توجه به فرهنگ و هنر و تثبیت جایگاه فرهنگی کردستان، میراثی ماندگار از نگاه بلند مسئولان به این استان است.

کد مطلب 6890269

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