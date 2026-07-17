علیاصغر دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از مشارکت صندوق اعتباری هنر در برگزاری این رویداد، اظهار کرد: آیین «هفت بحر هنر» با هدف تجلیل از کنشگران نامدار حوزههای فرهنگ، هنر و رسانه استان، شهریورماه سال جاری و همزمان با جشنهای میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص) برگزار میشود.
وی با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان و صاحبنظران حوزه فرهنگ و هنر برای انتخاب برگزیدگان این رویداد افزود: فرآیند انتخاب افراد بر اساس شاخصهای تخصصی و معیارهای از پیش تعیینشده انجام شده است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کردستان تصریح کرد: در این آیین از ۳۶ نفر از هنرمندان، نویسندگان، فعالان رسانهای و فعالان قرآنی استان تجلیل خواهد شد؛ چهرههایی که هر یک نقش مؤثری در اعتلا و پویایی فرهنگ و هنر کردستان ایفا کردهاند.
دریایی با تأکید بر جایگاه فرهنگی کردستان، برگزاری این رویداد را فرصتی برای نمایش ظرفیتهای ارزشمند استان در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه دانست و گفت: «هفت بحر هنر» نمادی از همدلی و پاسداشت سرمایههای انسانی این دیار است.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، بهویژه شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی، اظهار کرد: توجه به فرهنگ و هنر و تثبیت جایگاه فرهنگی کردستان، میراثی ماندگار از نگاه بلند مسئولان به این استان است.
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