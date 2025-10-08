فرشتگان سفید پوش اورژانس تهران در خط مقدم نجات جان مردم تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، در مراسم تجلیل از برگزیدگان اورژانس استان تهران از ۳۷ نفر از نیروهای برگزیده قدردانی شد و اسماعیل فراهانی قائممقام اورژانس تهران بهعنوان چهره ماندگار معرفی شد.
جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به دشواریهای کار اورژانس گفت: کارشناسان اورژانس فقط راننده نیستند؛ آنها فارغالتحصیلان دانشگاهی و خط مقدم سلامت هستند.
وی همچنین از خانوادههای صبور کارکنان اورژانس قدردانی کرد و تأکید داشت که حقوق و مزایای این نیروها متناسب با سختی کارشان نیست.
در ادامه؛ حسین کرمانپور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در خصوص کارشناسان اورژانس ۱۱۵ گفت: کارشناسان اورژانس فرشتگان سفید پوشی هستند که در هر نقطه از ایران آمادگی نجات جان انسانی را دارند. این افراد در لحظههای بحران به جای ترس و فاصله گرفتن تصمیم میگیرند نزدیک شوند و با عمل جانی را نجات دهند.
وی تأکید کرد: هر تماس شما با مردم آغاز زنجیره امید است. در سرمای زمستان و گرمای تابستان و در جادهها و کوه ها و جادههای شلوغ شما حضور دارید و بیماران را با ایمانی عمیق به وظیفه انسانی نجات میدهید.
