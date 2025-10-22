  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

دادستان پاوه: برخورد قاطع با انبارهای قاچاق در نوار مرزی ضروری است

کرمانشاه – دادستان شهرستان پاوه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: همکاری نیروهای نظامی و انتظامی در شناسایی و جمع‌آوری انبارهای قاچاق ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی نظری، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاوه، عصر چهارشنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تأکید بر اهمیت مقابله با پدیده قاچاق در نوار مرزی شهرستان، اظهار داشت: همکاری هماهنگ میان نیروهای انتظامی، نظامی و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شناسایی و جمع‌آوری انبارهای کالای قاچاق ایفا کند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به مبارزه با قاچاق افزود: باید با متخلفان و قاچاقچیانی که در سطح گسترده و سازمان‌یافته فعالیت دارند، برخورد قاطع و بدون اغماض صورت گیرد تا امنیت اقتصادی منطقه حفظ شود.

دادستان پاوه در ادامه سخنان خود به موضوع قاچاق سوخت پرداخت و گفت: در زمینه برخورد با قاچاق سوخت، صلاحیت رسیدگی اولیه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است، اما در مواردی که فعالیت‌ها سازمان‌یافته و گسترده باشد، همکاری میان تمام دستگاه‌های انتظامی و قضائی امری ضروری است.

نظری تصریح کرد: نیروهای انتظامی و نظامی باید در اسرع وقت نسبت به شناسایی انبارهای موجود در روستاهای مرزی اقدام کرده و در صورت مشاهده تخلف، دستورات لازم برای ورود و جمع‌آوری سوخت و کالای قاچاق صادر شود.

وی همچنین از وجود افرادی خبر داد که با استفاده از چندین کارت سوخت، اقدام به قاچاق سازمان‌یافته می‌کنند و گفت: این کارت‌ها باید به سرعت شناسایی و توقیف شوند تا زمینه فعالیت قاچاقچیان از بین برود.

دادستان پاوه افزود: با افرادی که به صورت شبکه‌ای و هماهنگ در حوزه قاچاق سوخت فعالیت می‌کنند، باید برخورد شدید و قانونی صورت گیرد تا درس عبرتی برای دیگران باشد.

نظری در پایان ضمن تأکید بر اهمیت هماهنگی میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه قضائی و نیروهای نظامی گفت: پیشگیری از قاچاق سوخت نیازمند نظارت مستمر و جدیت در اجرای مصوبات است و لازم است جمع‌آوری کارت‌های سوخت مازاد در اولویت قرار گیرد تا این معضل در سطح استان به حداقل برسد.

