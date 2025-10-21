کشف ۸۵۰ لیتر سوخت قاچاق در شهرستان پاوه؛ ۸ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان پاوه از کشف ۸۵۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۷۱۵ میلیون ریال در جریان اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق در این شهرستان خبر داد.

احمد رستمی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان پاوه در راستای اجرای طرح تشدید برخورد با قاچاق سوخت، حین رصد و کنترل محورهای مواصلاتی به چندین دستگاه خودرو مشکوک شدند و آن‌ها را متوقف کردند.

وی افزود: پس از بازرسی دقیق از خودروهای توقیف‌شده، در مجموع ۸۵۰ لیتر سوخت قاچاق کشف شد که ارزش آن بنا بر نظر کارشناسان، حدود ۷۱۵ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی پاوه ادامه داد: در این عملیات ۸ دستگاه خودرو توقیف و ۸ نفر از متهمان نیز دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

رستمی با بیان اینکه برخورد قاطع با پدیده قاچاق از اولویت‌های مأموریتی پلیس در سطح شهرستان است، خاطرنشان کرد: گشت‌های کنترلی و طرح‌های نظارتی پلیس در محورهای ارتباطی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا از هرگونه قاچاق کالا و سوخت در منطقه جلوگیری شود.