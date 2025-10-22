لائینی: ملت ایران کشور را از سیطره استکبار جهانی خارج کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه چهارشنبه در دیدار با فرماندهان و مسئولان پادگان بسیج چالوس، بر لزوم حفظ وحدت نیروهای مسلح تأکید و به خانوادههای سربازان توصیه کرد: هرچه سریعتر برای ازدواج آنان اقدام کنند تا نسل آیندهای قوی و متعهد به نظام تربیت شود.
وی با اشاره به فداکاریهای شهدا و ایثار ملت ایران در طول چهار دهه گذشته اظهار کرد: دانشآموختگان نیروهای مسلح فرزندان این مرز و بوم هستند که با آموزش توأم با ایمان و انضباط و همراهی عواطف خانوادگی، مایه افتخار کشور هستند.
وی افزود: ملت ایران توانست کشور را از سیطره استکبار جهانی خارج کند و امروز نیز در دفع شدیدترین حملات و هجمهها موفق عمل میکند.
نماینده ولی فقیه در مازندران، با درود به مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح را بهویژه به حفظ وحدت فراخواند و با استناد به آیه چهارم سوره مبارکه صف، تشکیل صف مستحکم رزمندگان را نشانه محبوبیت نزد خداوند و مدال افتخار برای آنان دانست.
آیتالله محمدی لائینی خاطرنشان کرد: این صف واحد و منسجم در مقابل دشمنان بیرونی و عوامل ناامنکننده داخلی ایستاده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن تقدیر از فرماندهان، مربیان، خانوادههای شهدا و حاضرین، خطاب به خانوادههای سربازان گفت: هرچه زودتر در فکر ازدواج این عزیزان باشید تا تشکیل زندگی بدهند و انشاءالله فرزندانی رشید و مؤمن همچون خودتان نصیب جامعه شود.
