سپاه در دفاع از کیان کشور با اقتدار عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه کربلا با اشاره به اهمیت معنویت و وحدت، بر نقش سپاه در تقویت امنیت کشور و مقابله با تهدیدات تأکید کرد.
آیتالله محمدی لائینی ضمن تبریک به تمامی حاضرین، به خدمات پنجساله فرمانده پیشین سپاه کربلا مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: فرماندهی سپاه کربلا در این مدت با زحمات و تلاشهای شبانهروزی خود در دفاع از امنیت کشور، از جمله در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی، اقدامات شایستهای انجام داد که بر تمامی ما افتخار میآورد.
تاکید بر معنویت و اخلاق در سپاه
نماینده ولی فقیه در استان مازندران بر اهمیت روحیه معنوی و اخلاقی در سپاه تأکید کرد و افزود: سپاه باید همواره بر اساس ارزشهای معنوی و اخلاقی در صفوف خود عمل کند. معنویت در سپاه باید از هر انگیزه دیگری مهمتر باشد و اگر این روحیه ضعیف شود، هیچکدام از توفیقات به دست آمده پایدار نخواهد بود.
وی همچنین به ضرورت بهروز بودن و بهرهبرداری از روحیه فداکاری در میان نیروهای سپاه اشاره کرد و گفت: سپاه باید همواره به روز باشد و از قدرتهای معنوی و عرفانی بهره ببرد.
رابطه مستحکم با مردم و تقویت آمادگیهای دفاعی
آیتالله محمدی لائینی همچنین بر رابطه نزدیک و مستحکم سپاه با مردم تأکید کرد و اظهار داشت: سپاه باید به مردم عشق بورزد، خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهد و از ظرفیتهای مردمی همچون بسیج و ارتش ۲۰ میلیونی به درستی بهرهبرداری کند واین ارتباط مستحکم با مردم یکی از عوامل موفقیت و قوت سپاه است.
وی همچنین بر ضرورت تقویت آمادگیهای نظامی نیروهای سپاه تأکید کرد و گفت: سپاه باید از لحاظ تجهیزات و آمادگیهای نظامی خود را به روز نگه دارد و در برابر هر تهدیدی مقتدرانه عمل کند.
در ادامه مراسم، آیتالله محمدی لائینی از زحمات و خدمات فرمانده پیشین سپاه کربلا مازندران قدردانی کرد و افزود: خدمات این فرمانده در عرصههای مختلف دفاعی و امنیتی در طول پنج سال گذشته، همواره مایه افتخار و سربلندی برای استان مازندران و کشور بوده است.
نماینده ولی فقیه همچنین ضمن تبریک به سردار موحد به مناسبت انتصاب وی به فرماندهی سپاه کربلا مازندران اظهار کرد: ما امیدواریم با حضور شما در این مسئولیت جدید، شاهد ادامه موفقیتهای چشمگیر سپاه کربلا و پیشرفتهای بیشتر در عرصه دفاعی و امنیتی باشیم.
تحسین از موفقیتهای اخیر سپاه در دفاع از کشور
آیتالله محمدی لائینی به اقدامات اخیر سپاه در دفاع از کشور اشاره کرد و افزود: سپاه در دفاع از کیان کشور و مقابله با تهدیدات دشمنان همواره با قدرت و اقتدار عمل کرده است و نمونه بارز این موفقیتها را در مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی مشاهده کردیم که سپاه توانست با استفاده از تجهیزات پیشرفته، لایههای پدافندی دشمن را شکست دهد.
آیتالله محمدی لائینی با تأکید بر ضرورت وحدت و همدلی میان تمامی اقشار ملت گفت: در ر شرایط کنونی، نیاز مبرمی به انسجام و وحدت داریم و تنها با همدلی و همکاری میتوانیم در برابر چالشها و تهدیدات خارجی و داخلی به پیروزی برسیم.
وی از تمامی مقامات، مسئولان، و مردم استان خواستند تا در کنار نیروهای مسلح، در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی همگام و یکپارچه پیش روند.
