برنامه عملیاتی ارتقای کیفیت آموزشی در چهارمحال و بختیاری تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی صبح پنجشنبه در نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت در فضاهای آموزشی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم و محوری‌ترین برنامه وزارت آموزش و پرورش است، اظهار کرد: حمایت‌ها و اقدامات خوبی در راستای تحقق نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی محقق شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه برنامه عملیاتی ارتقای کیفیت آموزشی نیز تدوین شده و در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: این برنامه عملیاتی که از محوری‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش است، در نشست آتی شورا با حضور استاندار رونمایی خواهد شد.

خدادادی با اشاره به آمادگی فرمانداران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها برای اجرای پویش «به ساز مدرسه، بساز مدرسه»، بیان کرد: از شوراهای آموزش و پرورش شهرستان‌ها انتظار می‌رود اهتمام لازم را در این خصوص داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به ظرفیت‌های خوب شهرستان‌ها در اجرای این پویش ملی، تصریح کرد: انتظار می‌رود از ظرفیت خیران، فعالان اجتماعی، تشکل‌های خیری و مردمی و … برای عملیاتی شدن این پویش استفاده شود.