۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴

منیرالحدادی: به دنبال تحقق رویایمان با استقلال هستیم/ بهتر خواهیم شد

بازیکن تیم فوتبال استقلال با ابراز خرسندی از پیروزی تیمش برابر الوحدات اردن گفت: نمایش خوبی داشتیم و خوشحالم که به پیروزی رسیدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الوحدات اردن در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه با قضاوت داوران عربستانی در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر آبی پوشان به پایان رسید. منیر الحدادی (۱۰) و یاسر آسانی (۴۴) برای استقلال گلزنی کردند.

منیرالحدادی در پایان این دیدار گفت: خیلی خوشحالم که به پیروزی رسیدیم. بازی با کیفیتی به نمایش گذاشتیم و در فاز دفاعی هم خوب بودیم. از این بابت خیلی خوشحالم و امیدوارم بتوانیم این روند را ادامه دهیم.

وی ادامه داد: ما در هفته های گذشته خوب نبودیم اما می دانستیم که بهتر خواهیم شد. الان شرایط خوبی داریم و همه با هم برای بهتر شدن استقلال تلاش خواهیم کرد.

منیرالحدادی افزود: ما رویایی در سر داریم که باید برای رسیدن به آن تلاش کنیم. بازیکنان خوبی در اختیار داریم که حالا هماهنگ شده اند. باید تلاش کنیم به رویایمان برسیم و به مرحله بعدی صعود کنیم و بازی به بازی جلو برویم. 

