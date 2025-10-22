سید هادی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات کورن هول با حضور ۲۵ تیم و ۱۶۰ ورزشکار زن و مرد از سراسر کشور در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی نراق برگزار خواهد شد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای میزبانی شایسته از ورزشکاران و داوران انجام شده است.

وی افزود: این رقابت‌ها با همکاری هیأت ورزش‌های روستایی و عشایری و اداره ورزش و جوانان شهرستان دلیجان برگزار می‌شود و هدف اصلی آن، تشکیل تیم ملی کورن‌هول برای اعزام به مسابقات جهانی اسپانیا است.

رئیس اداره ورزش و جوانان دلیجان با اشاره به زمان‌بندی این رویداد گفت: پذیرش ورزشکاران از ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه انجام شده و مراسم افتتاحیه و آغاز رسمی مسابقات نیز روز پنجشنبه قردا اول آبان‌ماه از ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: برگزاری این رویداد ملی در دلیجان، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی، فرهنگی و گردشگری شهرستان است و تلاش می‌شود میزبانی در شأن ورزش کشور و مردم منطقه انجام گیرد.

وی بیان کرد: کهن‌شهر نراق با پیشینه تاریخی و موقعیت جغرافیایی خاص، ظرفیت مناسبی برای میزبانی رویدادهای ملی دارد و این مسابقات می‌تواند زمینه‌ساز توسعه ورزش‌های نوظهور در سطح استان مرکزی و کشور باشد.

