پایش الکترونیک اراضی در خراسان جنوبی؛ پاسخ به ۲۳ هزار درخواست

علیرضا نصرآبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: سامانه پنجره واحد زمین با هدف ساماندهی خدمات حوزه زمین در یک بستر امن و کاربر پسند و به صورت متمرکز کشوری طراحی شده است.

وی، جامعیت و یکپارچگی و حذف سامانه‌های موازی، کاهش مراجعات حضوری، جلوگیری از فساد و مبارزه با زمین خواری، جلوگیری از دو گانگی‌ها و پاسخ‌های غیر کارشناسی و تسهیل در ارائه خدمات زمین را از مزایای سامانه پنجره واحد زمین برای ارائه خدمات در حوزه زمین دانست.

نصرآبادی خاطر نشان کرد: با راه اندازی این پروژه نه تنها از ورود و دست‌اندازی متخلفان به اراضی ملی و تغییر غیر مجاز اراضی کشاورزی جلوگیری می‌شود، بلکه این سامانه با کمک تصاویر ماهواره‌ای، هرگونه تخلف را در استان و منطقه به صورت سیستمی اعلام می‌کند و با حضور نیروهای حفاظتی دستگاه‌های متولی رفع تعرض صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: بیش از ۳۱ دستگاه که تولی گری صدور مجوز زمین را دارند، باید به این سامانه وصل شوند که تاکنون ۲۴ دستگاه متصل شده و ارائه خدمت می‌کنند (اتصال این دستگاه‌ها به صورت متمرکز و از تهران در حال انجام هست) و بقیه دستگاه‌ها در حال تامین زیرساخت‌های لازم هستند و به زودی به این سامانه متصل خواهند شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: همکاران ما در ستاد سازمان و استان جلسات متعددی در راستای هماهنگی بین دستگاهی و راهبری سامانه برگزار کرده‌اند و پیگیر رفع مشکلات متقاضیان و دستگاه‌ها در این خصوص هستند.

نصرآبادی خاطرنشان کرد: این سامانه چشم انداز بسیار خوبی دارد و قرار هست همه امور مربوط به زمین را به صورت غیر حضوری و هوشمند ارائه کند که انجام آن نیازمند زمان، اعتبار و تلاش دستگاه‌های استانی جهت تهیه و بارگذاری نقشه‌های تولی گری است.

وی با اشاره به اینکه در مراحل ابتدایی راه اندازی سامانه هستیم، افزود: قطعاً مشکلاتی نیز در این خصوص وجود دارد تا سامانه به بلوغ کامل برسد، لذا از مردم عزیز درخواست می‌کنیم که پیشنهادات و انتقادات خود را با دبیرخانه ستاد استان درمیان بگذارند.

ثبت در خواست بدون پرداخت هزینه

وی خاطرنشان کرد: ثبت درخواست در سامانه زمین بدون پرداخت هزینه هست و این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که مردم بتوانند از بستر اینترنت و از هر کجای کشور درخواست خود را ثبت کنند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی متذکر شد: هنوز به دلیل عدم توسعه کامل در بعضی دستگاه‌ها نیاز به مراجعه حضوری است، اما در آینده انشاالله این فرآیند به طور کامل سیستمی و غیر حضوری خواهد شد.

نصرآبادی در ادامه اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را از بستر اینترنت به آدرس https://zamin.gov.ir سامانه پنجره واحد زمین زیر سامانه در درگاه متقاضیان مردمی ثبت کنند.

وی با اشاره به اینکه با راه اندازی این سامانه تعارضات بین ادارات به حداقل رسیده است، تصریح کرد: جلسات کارگروه استانی در سطح مدیران و کارشناسان به صورت مستمر با راهبری منابع طبیعی برگزار و تسهیل امور متقاضیان در دستور کار همه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی قرار گرفته است.

نصرآبادی در ادامه گفت: در حال حاضر پنج خدمت مجوز و سه خدمت استعلام در سامانه فعال است که پس از انتخاب هر کدام بیش از ۲۹ عنوان استعلام از دستگاه‌ها توسط سامانه اخذ و جمع بندی می‌شود.

وی در باره قسمت دوم زیر سامانه پایش هم گفت: از مساحت حدود ۱۶۵ میلیون هکتاری کشور، تنها کمتر از ۱۵ درصد اراضی قابلیت کشاورزی دارند.

نصرآبادی افزود: این یعنی زمین‌های مرغوب و قابل کشت برای همه ما بسیار مهم و حیاتی هستند، و از سوی دیگر حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی به عنوان سرمایه‌های همه ما و فرزندانمان، دغدغه و هدفی است که شب و روز ما را در سامانه پنجره واحد زمین به تلاش و خستگی‌ناپذیری واداشته است.

وی تصریح کرد: بخش پایش اراضی با دریافت تصاویر ماهواره‌ای و پردازش آن‌ها با استفاده از فناوری هوش مصنوعی، هرگونه تغییر و تصرف غیرمجاز را در اسرع وقت شناسایی و با ارسال خودکار این تخلفات به نهادهای متولی حفاظت از اراضی، با روشی دانش‌بنیان از بروز هرگونه تخلف و زمین‌خواری در کشور جلوگیری می‌کند.

نصرآبادی با بیان اینکه زیر سامانه پایش برای پنج دستگاه در سطح ملی راه اندازی شده است، گفت: در استان خراسان جنوبی در حال حاضر این سامانه برای شهرستان بیرجند فعال شده و اداره کل منابع طبیعی و مدیریت امور اراضی در این خصوص در حال خدمت رسانی به مردم است و در آینده نزدیک اداره کل راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و حفاظت محیط زیست نیز به سامانه متصل خواهند شد.

به گفته نصرآبادی، براساس اعلام دبیرخانه مرکزی به زودی پایش اراضی سایر شهرستانهای استان هم توسط سامانه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

توزیع بیش از ۲۳ هزار درخواست

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: این سامانه از شهریور ۱۴۰۲ در استان راه‌اندازی شده و تاکنون بیش از ۲۳ هزار درخواست بین ادارات متولی توزیع شده که بیش از ۹۷ درصد این درخواست‌ها توسط دستگاه‌های مربوط پاسخ داده شده است.

نصرآبادی با بیان اینکه میانگین پاسخگویی دستگاه‌های استان حدود ۱۵ روز است، افزود: از این نظر در جایگاه پنجم در بین استان‌های کشور قرار داریم که وضعیت مطلوبی است.

شناسایی ۵۷۷ پرونده

وی خاطرنشان کرد: تعداد ۵۷۷ پرونده هم توسط سامانه پایش شناسایی و ۳۳۲ پرونده توسط یگان‌های حفاظت تعیین تکلیف و ۱۰۰ پرونده توسط واحدهای حقوقی دستگاه‌ها تعیین تکلیف شده است.

نصرآبادی تصریح کرد: واگذاری زمین باید از طریق درگاه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام شود و همه سازمان‌های مرتبط باید اطلاعات خود را به طور کامل در این سامانه بارگذاری کنند تا ضعف‌ها و چالش‌های موجود شناسایی شود.

وی در ادامه گفت: تاکنون بیش از ۹۹ درصد اطلاعات مکانی اراضی ملی و منابع طبیعی و آبخیزداری استان در سامانه جامع حفاظت و امور اراضی (سبا) بارگذاری شده است که اطلاعات این سامانه به عنوان یکی از مهمترین قسمت‌های پروژه پنجره واحد مدیریت زمین محسوب می‌شود.

نصرآبادی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی استان با جدیت تمام پیگیر امور مربوط به این سامانه هستند، افزود: سامانه مورد نظر همه تخلفات انجام شده را پایش می‌کند.