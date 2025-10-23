  1. استانها
سدی در برابر خشکسالی؛ احیای دو بند خاکی در سربیشه

بیرجند- مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی از بازسازی بندهای خاکی «چاه بیدک و چاه عیسی» در سربیشه خبر داد.

محمد ابراهیم ابراهیمی در گفت و گو با مهر با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌هایی مانند آبرسانی و احداث ایل‌راه‌ها در حوزه عشایری استان، بیان کرد: تاکنون اقدامات بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف در خراسان جنوبی انجام یا در حال اجراست که از جمله آن‌ها می‌توان به بازسازی بندهای خاکی اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا، بندهای خاکی مناطق عشایری چاه‌بیدک و چاه‌عیسی در بخش درح شهرستان سربیشه بازسازی شدند.

ابراهیمی افزود: در استان‌های کم‌بارشی مانند خراسان جنوبی که سال‌هاست با خشکسالی روبه‌رو است، احداث بندهای خاکی نقش بسیار مهمی در تأمین مقطعی آب شرب دام و کمک به رشد گیاهان دارویی دارد.

وی بیان کرد: این بندها به‌ویژه در مناطق عشایری، وظیفه کنترل سیلاب‌ها و افزایش زمان تمرکز برای جلوگیری از تخریب در پایین‌دست را بر عهده دارند.

