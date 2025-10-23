بندر بوشهر به الگوی هوشمندسازی در بنادر کشور تبدیل خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در بازدید از از بندر بوشهر از روند پیشرفت پروژه «بندر هوشمند» در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، گفت: هدف اصلی از حمایت و پیاده‌سازی این پروژه تبدیل بندر بوشهر به یک الگوی موفق برای سایر بنادر کشور و سپس تکثیر آن است.

وی بر لزوم هماهنگی‌های بین دستگاهی برای موفقیت طرح تاکید کرد و افزود: در هماهنگی بین دستگاهی باید مدیریت واحد صورت بگیرد و هم‌افزایی اتفاق بیفتد تا اقدامات هم‌راستا شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور، با تأکید بر ماهیت مرحله‌ای هوشمندسازی، آمادگی کامل معاونت علمی را برای حمایت از این فرآیند با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کرد.

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر هم گفت: اجرای پروژه بندر هوشمند در بوشهر علاوه بر تسهیل امور عملیاتی، امکان رصد دقیق ترددها و مدیریت منابع را فراهم می‌کند و می‌تواند به الگویی موفق برای سایر بنادر کشور تبدیل شود.

به گفته سیاوش ارجمندزاده، هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، کلید موفقیت این پروژه است و اداره کل بنادر بوشهر با تمام توان در حال پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند در حوزه‌های مختلف است.