خط ریلی شیراز - بوشهر در اولویت؛ شیراز - بندر عباس شاید وقتی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، خط ریلی شیراز - بندرعباس یکی از پروژههای ریلی در جنوب کشور است که تصویب آن به دولت دهم بازمیگردد. براساس تصمیمات این دولت، اجرای این پروژه با هدف ایجاد اتصال ریلی بین مرکز استان فارس و بندر استراتژیک بندرعباس در دستور کار قرار گرفت. در نیمه تیرماه سال ۱۳۹۰، کلنگ احداث این خط ریلی به زمین زده شد و وعده شده بود که ظرف مدت ۳۶ ماه تکمیل و راهاندازی شود.
با این حال، روند اجرایی پروژه از همان آغاز با مشکلات متعددی مواجه شد. مهمترین چالشها شامل مسائل مالی، کمبود سرمایهگذار و مشکلات حقوقی مرتبط با قراردادهای مشارکتی بود که مانع پیشرفت پروژه شد. قرارداد اولیه اجرای این خط ریلی میان گروهی از سرمایهگذاران خصوصی منعقد شد، اما به دلیل نقص در تعهدات قانونی و مالی، سرمایهگذار نتوانست عملیات اجرایی را به سرانجام برساند.
براساس گفتهها، این پروژه هماکنون جزو اولویتهای اصلی دولت قرار ندارد و هیچ برنامه عملیاتی برای سرمایهگذاری مستقیم از سوی دولت برای تکمیل آن تعریف نشده است. برخی از مشکلات قانونی و پیگیریهای قضایی مرتبط با شرکت پیمانکار نیز موجب توقف کامل پروژه شده و باعث شده تا طرح اجرای خط ریلی شیراز - بندرعباس به حال خود رها شود.
اولویت فعلی توسعه ریلی با خطوط شیراز - بوشهر و شیراز - گلگهر است
در این رابطه، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت خط ریلی شیراز - بندرعباس که همچنان مسکوت مانده است، گفت: پروژه خط ریلی شیراز - بندرعباس یکی از طرحهای مشارکتی است که در بودجه نیز با همین عنوان تعریف شده، اما بهرغم امضای قراردادهای مشارکت در گذشته، تا زمانیکه سرمایهگذار و شریک اجرایی نباشد، امکان آغاز عملیات اجرایی آن وجود نخواهد داشت.
وی افزود: در حال حاضر شاید یکی از اولویتهای ما خط ریلی شیراز - گلگهر باشد که در صورت اجرا، مشکل ارتباطی منطقه زودتر برطرف خواهد شد و میتواند گام مؤثری در بهبود حملونقل ریلی جنوب کشور به شمار آید.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس تصریح کرد: تمرکز کنونی ما بر تکمیل خط ریلی شیراز - بوشهر است و پس از آن، پروژه شیراز - گلگهر در دستور کار قرار میگیرد. امیدواریم در ادامه بتوانیم خط ریلی شیراز - بندرعباس را نیز به سرانجام برسانیم.
وی ادامه داد: هرچند خط ریلی شیراز - بندرعباس از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که بندرعباس یکی از بنادر کلیدی و راهبردی کشور محسوب میشود و اتصال ریلی شیراز به این بندر میتواند در ترانزیت کالا و رونق اقتصادی نقش مهمی ایفا کند، اما بر اساس ارزیابیها، اولویت با اتمام خط ریلی شیراز - بوشهر و سپس شیراز - گلگهر است و به همین دلیل خط ریلی شیراز - بندرعباس در مراحل بعدی قرار گرفته است.
قادری یادآور شد: اتصال شیراز به بنادر مهم خلیج فارس در فازهای بعدی پیگیری خواهد شد و همچنین پروژه شیراز - گلگهر به عنوان بخشی از خط ریلی شرق به غرب کشور میتواند زمینه را برای اجرای خط ریلی شیراز - اهواز فراهم کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل این طرحها، شیراز میتواند در کریدور شرقی - غربی کشور قرار گیرد و از وضعیت کنونی خارج شود.
نظر شما