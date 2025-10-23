به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، اوضاع دارد از همه سو مرتب می‌شود تا فیلم دوم «مخمصه» مایکل مان فیلمبرداری خود را در سال ۲۰۲۶ انجام دهد، زیرا بخش بزرگی از این پروژه پس از کسب اعتبار مالیاتی بزرگ از ایالت کالیفرنیا، قرار است در لس‌آنجلس فیلمبرداری شود.

سه دهه پس از آنکه فیلم اصلی «مخمصه» لس‌آنجلس را از زاویه‌ای دیگر به نمایش کشید، مایکل مان به لطف گرفتن یک مشوق مالیاتی هنگفت از کالیفرنیا، «مخمصه ۲» را به این شهر می‌آورد. فیلم دوم این کارگردان با کسب مشوق مالیاتی ۳۷.۲ میلیون دلاری از گلدن استیت، حالا بسیار امیدوار به ساخته شدن، پیش می‌رود.

با برنامه جدید اعتبار مالیاتی ۷۵۰ میلیون دلاری سالانه کالیفرنیا، دنباله «مخمصه» که پس از سال‌ها برنامه‌ریزی برای ساخته شدن، در یونایتد آرتیستس در حال شکل گیری است، برمبنای رمان پرفروشی که توسط مایکل مان سال ۲۰۲۲ منتشر شد، در کنار ۵۱ پروژه دیگر که روز سه‌شنبه این مشوق مالیاتی را به دست آوردند، در مسیر ساخت قرار گرفت. تخمین زده می‌شود این مشوق مالیاتی ۱.۴ میلیارد دلار به اقتصاد کالیفرنیا تزریق کند.

در این فیلم لئوناردو دی‌کاپریو در نقش کریس شیهرلیس بازی می‌کند و جری بروکهایمر و اسکات استوبر تهیه‌کنندگان آن هستند.

این فیلم همراه چندین پروژه دیگر، از جمله پروژه بدون عنوان مایک میلز که بیشترین بودجه را با مشوق مالیاتی ۳۹.۶ میلیون دلاری در این دوره دریافت کرد، از این اعتبار برخوردار شد و به این ترتیب بخش مهمی از هزینه هنگفت تولید فیلم «مخمصه ۲» تامین شد. با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه لئوناردو دی‌کاپریو در نقش کریس شیهرلیس، شخصیتی که وال کیلمر فقید در فیلم اصلی بازی می‌کرد، علاقه‌مند است، بودجه تقریبی «مخمصه ۲» ۱۵۰ میلیون دلار است.

فیلم «مخمصه ۲» که زمانی در کمپانی برادران وارنر و اکنون در کمپانی متعلق به آمازون، ساخته می‌شود، با اقتباس از رمانی ساخته می شود که مایکل مان با همکاری مگ گاردینر نوشت. «مخمصه» محصول ۱۹۹۵ نه تنها با بازی کیلمر ساخته شد، بلکه اولین رویارویی روی پرده بین آل پاچینو (که نقش کارآگاه پلیس لس‌آنجلس را بازی می‌کرد) و رابرت دنیرو را خلق کرد.

پیش‌بینی می‌شود که «مخمصه ۲» با یک فیلمبرداری ۷۷ روزه با ۴۰ بازیگر اصلی و مکمل، ۸۰۰ نفر گروه تولید و ۱۳۵۰ بازیگر پس زمینه به تصویر کشیده شود. البته فیلمبرداری تمام فیلم بسیار بیشتر از آن ۷۷ روز در لس‌آنجلس طول خواهد کشید و مان به تازگی تأیید کرده که تولید فیلم جهانی است و لس‌آنجلس، شیکاگو، پاراگوئه و سنگاپور لوکیشن های او خواهند بود.

گفته می شود علاوه بر لئوناردو دی کاپریو، آدام درایور نیز به فیلم می‌پیوندد و این خبر احتمالاً به زودی اعلام رسمی خواهد شد. در عین حال خبرها حاکی از این است که بازگرداندن دانته اسپینوتی، مدیر فیلمبرداری فیلم اصلی در دستور کار نیست چون مان و اسپینوتی سال‌ها پیش با هم اختلاف داشتند.

مان که اکنون ۸۲ ساله است، چند سال اخیر را با دقت به فراهم کردن مقدمات فیلم دوم اختصاص داد تا روزهای اولیه نیل مک‌کاولی (با بازی رابرت دنیرو در نسخه اصلی) و وینسنت هانا (آل پاچینو) را تصویر کند.

در میان دیگر فیلم‌های بلندی که اعتبار مالیاتی ایالت کالیفرنیا به آنها اختصاص داده شده، می‌توان به فیلم جدید «جومانجی» و فیلم جدید دو دانیل کارگردان‌های برنده جایزه اسکار برای «همه چیز، همه جا، همه به یکباره» اشاره کرد.

انتظار می‌رود این ۵۲ فیلم، از استودیوها و مستقل‌ها، در مجموع حدود ۸۹۰۰ بازیگر و عوامل را به استخدام درآورند و ۴۶،۴۰۰ بازیگر فرعی (بر اساس روزهای کار) در طول ۱۶۶۴ روز فیلمبرداری در سراسر ایالت حضور داشته باشند.

برای ایجاد شغل‌های بیشتر در این ایالت، برنامه مشوق‌های فیلم و تلویزیون تحت مدیریت کمیسیون فیلم کالیفرنیا، اوایل امسال با پیشنهاد فرماندار گوین نیوسام، اعتباری ۷۵۰ میلیون دلاری تصویب کرد.