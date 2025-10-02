به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای طرح توسعه و ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی، یک دستگاه فیکو پیشرفته به عنوان دومین دستگاه فعال با موفقیت در اتاق عمل این بیمارستان نصب و راه‌اندازی شد و آماده خدمت‌رسانی به بیماران است.

دستگاه فیکو به عنوان دستگاه جراحی مدرن کاتاراکت (آب مروارید) شناخته می‌شود و امکان انجام عمل‌های چشم را با دقت بسیار بالا، حداقل تهاجم و سرعت بهبود بیشتر فراهم می‌کند.

راه‌اندازی این دستگاه به عنوان دستگاه فعال دوم، گامی مهم در جهت تسهیل دسترسی مردم شریف استان به خدمات چشم‌پزشکی است.

شایان ذکر است بدنبال سفر سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان اردبیل و در راستای تامین تجهیزات بیمارستانی و با پیگیری‌های بعمل آمده، یکدستگاه فیکوویترکتومی پیشرفته، تهیه و تحویل بیمارستان امام رضا (ع) شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

طی روزهای آینده تجهیزات پزشکی پیشرفته ای در راستای ارتقاء کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی به مراکز درمانی دانشگاه اضافه خواهد شد.

