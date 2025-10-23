به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قبادی ظهر پنجشنبه درحاشیه آیین گرامی‌داشت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، در اردوگاه حبیب ابن مظاهر در گفت و گو با خبرنگاران ضمن پاسداشت مقام والای جامعه پرستاری، از تلاش‌های خالصانه و مجاهدت‌های بی‌دریغ کارکنان این مرکز درمانی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم شریف شهرستان تقدیر به عمل آورد.

وی با بیان اینکه بیمارستان شهید رجایی تنها مرکز درمانی دولتی در شهرستان تنکابن به شمار می‌رود، اظهار داشت: گردهمایی امروز فرصتی است برای تجلیل از قشر فرهیخته، فداکار و دلسوزی که به‌عنوان ستون فقرات نظام سلامت شهرستان ایفای نقش می‌کنند و خدمت صادقانه آنان مایه مباهات و قدردانی همگان است.

وی با اشاره به حمایت‌های همه‌جانبه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ماه‌های اخیر تصریح کرد: در این مدت کوتاه، تلاش کرده‌ایم ادامه‌دهنده راه پیشکسوتان گران‌قدری باشیم که عمر خویش را در مسیر ارتقای سطح بهداشت و درمان منطقه صرف کرده‌اند. با همکاری و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، توفیق یافته‌ایم گام‌های ارزشمندی در جهت توسعه خدمات تخصصی، ارتقای تجهیزات پزشکی و بهبود کیفیت درمان برداریم.

رئیس بیمارستان شهید رجایی تنکابن با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فنی و تجهیزاتی بیمارستان افزود: در ماه‌های اخیر، توسعه و به‌روزرسانی بخش‌های آزمایشگاهی، اتاق عمل و خدمات عمومی در دستور کار قرار گرفته و ثمرات این اقدامات به‌تدریج برای مردم شریف منطقه قابل مشاهده خواهد بود.

قبادی استقرار متخصص اورژانس به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی را یکی از مهم‌ترین گام‌های برداشته‌شده در مسیر ارتقای کیفیت خدمات درمانی دانست و عنوان کرد: با اجرای این طرح، بیماران در تمامی روزهای هفته به مدت ۲۰ ساعت در شبانه‌روز از حضور متخصص اورژانس بهره‌مند می‌شوند که این امر تحولی مؤثر در بهبود خدمات اورژانسی به شمار می‌رود.

وی همچنین از راه‌اندازی کلینیک‌های تخصصی و فوق‌تخصصی با هدف حمایت از اقشار کم‌برخوردار خبر داد و خاطرنشان کرد: کلینیک کولونوسکوپی در قالب طرح غربالگری سرطان‌های گوارشی و کلینیک رادیولوژی عصرگاهی از جمله برنامه‌هایی است که با هدف کاهش هزینه‌های درمانی، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران اجرایی شده است.

رئیس بیمارستان شهید رجایی تنکابن در پایان اظهار داشت: مایه افتخار است که در کنار همکاران ارجمند پزشک، پرستار و سایر کارکنان خدوم این مجموعه، گام‌هایی مؤثر در مسیر اعتلای استانداردهای درمانی و ارتقای سلامت عمومی شهرستان برداشته‌ایم و از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم که همواره خدمت‌گزار صادق مردم شریف و صبور تنکابن باشیم.