۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰

۲ دستگاه موتورسیکلت قاچاق در دشتی کشف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان دشتی از کشف ۲ دستگاه موتورسیکلت غیر مجاز قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح برخورد با موتورسواران متخلف، موضوع به صورت ویژه در دستور کار گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس شهرستان قرار گرفت است.

وی گفت: مأموران انتظامی این شهرستان حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی ۲ دستگاه موتورسیکلت قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی دشتی بیان کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش ریالی موتورسیکلت کشف شده یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ احمدی در پایان از رانندگان وسایل نقلیه درخواست کرد: با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و اجتناب از تخلفات، زمینه ساز آرامش و آسایش خود و دیگران باشند.

