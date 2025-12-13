  1. استانها
هوای ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفت

اهواز – امروز شنبه، کیفیت هوا در ۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها و در هفت شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهد که امروز شنبه ۲۲ آذرماه، شاخص کیفیت هوا (AQI) در چندین شهر استان خوزستان از حد مجاز فراتر رفته است.

بر همین اساس، شهرهای خرمشهر با شاخص ۱۶۸، کارون ۱۶۱، دشت آزادگان ۱۵۶، هویزه و آبادان ۱۵۲ و اهواز با ۱۴۷ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار دارند.

همچنین آغاجاری با شاخص ۱۳۳، دزفول ۱۲۸، اندیمشک ۱۲۰، ملاثانی ۱۱۹، شادگان ۱۱۳، باغملک ۱۱۰ و بندر ماهشهر ۱۰۵ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی ثبت شده‌اند.

طبق این گزارش، شهرهای امیدیه، اندیکا، بهبهان، دهدز، شوش، شوشتر و مسجدسلیمان در وضعیت قابل قبول قرار دارند.

همچنین کیفیت هوا در ایذه، رامهرمز، لالی، هفتکل و هندیجان در شرایط پاک اعلام شده است.


    • IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      عالی

